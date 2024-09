Mit "Wildberry Lillet" stürmte Nina Chuba 2022 die Charts und ist seither als Rapperin und Sängerin nicht mehr aus der deutschen Musiklandschaft wegzudenken. Jetzt versucht sie sich an einer neuen Mission: Die Show-Übernahme von Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Das Wichtigste in Kürze Ihren Durchbruch hatte die Musikerin 2022 mit ihrer Single "Wildberry Lillet" . Seither stürmt Nina Chuba als erfolgreiche Sängerin regelmäßig die Charts .

Nina Chuba steht bereits seit ihrem siebten Lebensjahr vor der Kamera und übernahm als Kinderdarstellerin eine Rolle in "Die Pfefferkörner".

Jetzt will die 25-Jährige ihre Chance auf eine eigene Show nutzen und bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2024 gewinnen.

Key-Facts zu Nina Chuba

Geburtstag: 14.10.1998 (25)

Geburtsort: Wedel

Bürgerlicher Name: Nina Katrin Kaiser

Ninas Karrierestart im TV

Schon mit sieben Jahren stand Nina vor der Kamera. Damals übernahm sie die Rolle der jüngsten Ermittlerin in "Die Pfefferkörner". Als Marie Krogmann begeisterte sie bis 2010 zahlreiche Fans.

Daraufhin war sie in weiteren Produktionen als Kinderdarstellerin in Haupt- und Nebenrollen zu sehen. Unter anderem auch in dem Fernsehfilm "Eine Hand wäscht die andere" von 2012.

Auch heute steht Nina noch regelmäßig vor der Kamera - zuletzt für die Joyn-Serie "Intimate".

In diesen Produktionen war Nina Chuba bereits zu sehen:

Die Pfefferkörner

Großstadtrevier - Liebeslügen

Eine Hand wäscht die andere

Notruf Hafenkante - Stumme Angst

Dr. Klein - Überraschungen

Das Traumschiff - Hawaii

Letzte Spur Berlin - Todesspiel

Sechs auf einen Streich

Bettys Diagnose

Intimate

Kurzstrecke mit Pierre M. Krause

In den sozialen Medien wird Nina Chuba vor allem für ihre freche Art und ihr aufgewecktes Wesen gefeiert. Mit Hunderttausenden Follower:innen auf Instagram und TikTok kann sich Nina über eine breite Fanbase freuen.

Ihre musikalische Karriere

Ihre Musikkarriere startete Nina als Singer- Songwriterin in der, von der Musikschule der Stadt Wedel gegründeten, Band Blizz. Ende 2018 zog sie nach Berlin und startete mit "My Time" ihre Solo-Karriere unter dem Künstlernamen Nina Chuba.

2022 kam der Durchbruch mit "Wildberry Lillet". Der Song katapultierte Nina Chuba auf Platz eins der deutschen Single-Charts. Im Februar 2023 folgte dann ihr erstes Album "Glas".

Für ihren Erfolg wurde sie bereits mehrfach mit der "1 Live Krone" ausgezeichnet.

Nina Chuba bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Nina Chuba auf galaktischer Prompter-Mission

Was fehlt jetzt noch? Natürlich eine eigene Show.

Diese Chance bekommt Nina Chuba bei "Wer stiehlt mir die Show?". Allerdings nur, wenn sie es schafft, den eigentlichen Moderator Joko Winterscheidt von seinem Thron zu stürzen. Dann darf die Künstlerin eine Show so gestalten, wie sie es sich vorstellt.

Im Clip: Nina Chuba war schon mal Teil der Show:

Zusammen mit - oder doch gegen? - ihren Kontrahent:innen Tommi Schmitt und Kurt Krömer versucht sie sich im Kampf um die Show durchzusetzen.

"Wer stiehlt mir die Show?" läuft immer sonntags, 20:15 Uhr auf ProSieben und eine Woche vor TV-Ausstrahlung streamen auf Joyn.