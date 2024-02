Es wird wieder gequizzt! In der 2. Folge der 7. Staffel "Wer stiehlt mir die Show?" wird es Joko nicht leicht gemacht. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten von Klaas pirschen er und Lena sich an den Showmaster Joko heran. Ob wir nächste Woche ein neues Gesicht hinterm Rednerpult sehen werden?

Das Wichtigste in Kürze In Folge 2 von "Wer stiehlt mir die Show?" geben Klaas Heufer-Umlauf, Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut und Wildcard Pierre alles, um Joko seinen Moderatoren-Job streitig zu machen.

Jeden Sonntag um 20:15 Uhr siehst du eine neue Folge der Show auf ProSieben.

Was Sarah Connor mit Orcas zu tun hat, wo Klaas Mariah Carey gesehen hat und warum Joko nicht als Ariana Grande durchgehen würde?

All das und ob nächste Woche jemand anderes die Show moderieren wird, erfährst du hier.

"I'm still standing": Joko gewohnt selbstbewusst

Als "einzig wahrer Moderator dieser Sendung" heißt Joko ein weiteres Mal zu "Wer stiehlt mir die Show?" willkommen. Kontrahentin Sarah Connor entlockt er dabei direkt eine Anekdote: Als Pferdenärrin habe sie dem Musiker Wyclef Jean ("Killing Me Softly With His Song") seine erste Reitstunde gegeben. An der Longe, auf einem weißen Pony. Der Kontrast zu dem großen Schwarzen Musiker mit Dreadlocks sei sehr lustig gewesen. Doch Sarah wollte kein Risiko eingehen und Wyclef mit einem kleineren Reittier die Angst nehmen. Er habe sich aber gar nicht so schlecht angestellt.

Ob Sarah ihre Tierliebe in der Show helfen wird? Lena ist jedenfalls nach wie vor aufgeregt und spürt ihren Ehrgeiz.

Der Quizdruck, der frisst mich von innen auf. Lena Meyer-Landrut

Wildcard Pierre direkt außer Atem

Natürlich darf auch dieses Mal der oder die Wildcard-Kandidat:in nicht fehlen. Unter großem Applaus betritt Pierre das Studio und begrüßt seine neuen Kolleg:innen freudig. Leider war das für den 20-Jährigen wohl schon zu viel des Guten - atemlos nimmt er Platz und eröffnet erst mal, dass Sport sicher nicht zu seinen Hobbys zählt.

Viel lieber beschäftigt er sich da mit der Sängerin Ariana Grande. Als Teenager war der Schulabsolvent absoluter Fan, trug Pullis aus ihren Kollektionen und konnte sogar einige ihrer Choreografien. Auf die Frage, was Ariana habe, das Joko nicht hat, antwortet Pierre ganz trocken: einen Pferdeschwanz.

Da haben wir mal dran geleckt

In Spiel eins legt Sängerin Lena ordentlich vor. Klaas hingegen geht mit sage und schreibe null Punkten aus der Runde hervor. Dafür kann er aber mit der ein oder anderen Anekdote zum Brandenburger Tor aufwarten. Als Joko wissen will, wie viele Säulen das Tor in Berlin hat, erinnern sich beide, dass sie schon einmal an eben diesen Säulen geleckt haben. Warum, das wissen beide nicht mehr.

Waren wir da privat oder beruflich? Joko Winterscheidt

Die vermeintliche Gedächtnisstütze hilft aber nichts - Klaas meint, das Brandenburger Tor hätte fünf Säulen, es sind aber sechs. Wieder kein Punkt für den Entertainer und Moderator von "Late Night Berlin".

Allerdings schafft er es, im nächsten Spiel "Der Song Song Song" etwas aufzuholen. Hier zeigt die Band The Mighty Winterscheidts mal wieder, was sie drauf hat. Der Text eines Songs wird mit der Melodie eines anderen verschmolzen und das Panel muss beide Lieder erraten. Lena verteidigt in diesem Spiel den ersten Platz.

Im Clip: Joko und Klaas haben mal am Brandenburger Tor geleckt

Sarah taucht mit Killerwalen

Dass Sarah Connor tierlieb ist, wissen wir spätestens seit Anfang der Folge. Ihre absoluten Lieblingstiere sind aber Orcas, wie sie in der Show verrät. Sie habe sogar drei aufblasbare Orcas (in ihrer Garderobe), Orca-Hausschuhe und tauche regelmäßig im arktischen Meer mit den riesigen Tieren. Ob die Sängerin Wale in ihre Show integrieren würde, sollte sie gewinnen?

Klaas jagt seinen Freund durchs Studio

Von Jägern im Wasser kommen wir zum Jäger im Studio - beim nächsten Spiel "Mein Schätz". Hier müssen Jokos Gäste Quizfragen beantworten. Sind die Antworten korrekt, gibt es schon mal einen Punkt. Zusätzlich hat jede:r von ihnen einmal die Möglichkeit, einen Freund oder eine Freundin anzurufen. Schätzt diese:r den Rategast oder die Rategästin im Studio richtig ein - nämlich, ob er oder sie die richtige Antwort auf die Frage weiß oder nicht -, gibt es gleich zwei weitere Punkte. So weit, so gut.

Klaas will seinen Kollegen Tommi Schmitt bestrafen. © Seven.One/FloridaTV

Doof ist das nur, wenn dieser "Freund" dir doch lieber eins auswischt, als dir die Punkte zu verschaffen. So wie bei Klaas. Sein Kontakt ist sein Freund und Kollege Thomas Schmitt, der sogar hinter den Kulissen in einer Kabine im Studio sitzt. Er soll einschätzen, ob Klaas weiß, was unter E14 und E27 verstanden wird. Klaas ist sich vollkommen sicher und verlangt von Tommi, "jetzt bloß das Richtige" zu sagen, droht ihm sogar, sonst "privat fiese Sachen zu machen".

Schmitt meint aber, er glaube nicht, dass Klaas das wisse, und versaut ihm damit tatsächlich seine Punkte. Das macht Klaas so wütend, dass er von seinem Platz aufsteht, auf seinen Kumpel zurennt und ihn einmal quer durchs Studio jagt. Sehr zur Belustigung des Publikums natürlich.

Joko weist darauf hin, dass das Einzige, was Klaas noch mehr hasst als rennen, Schummeleien seien. Die Punkte bekommt er trotzdem nicht.

Wildcard Pierre schafft es leider nicht

Nach einer turbulenten Gewinnstufe eins hat es Klaas vom hintersten Rang aber weiter nach oben geschafft. Dafür liegt Wildcard Pierre nun mit vier Punkten hinten und muss die Show - nach einem Besuch bei "Arabella" - leider verlassen. Die erste Gewinnmünze erhält Lena.

Texthänger bei Sarah, Lena und Klaas?

Beim nächsten Spiel wird's noch mal musikalisch. Klaas, Sarah und Lena gehen nacheinander in eine isolierte Musikbox, in der sie zu bestimmten Zeiten Fragen angezeigt bekommen, deren Antworten sie laut singen müssen. Ohne zu wissen, welcher Song gerade außerhalb der Box spielt.

Das Besondere: Für jede:n der drei kommt extra ein Star oder eine Band zu Besuch, um einen Song zu performen.

Für Sarah spielen die Sportfreunde Stiller "Ein Kompliment". Lena wird von Silbermonds "Leichtes Gepäck" untermalt und Klaas darf quasi ein Duett mit Max Giesinger zu "80 Millionen" singen.

Sarah muss zu "Arabella"

Nach dem Zensier-Spiel und "Points für Freunds" steht fest: Sarah Connor liegt mit zehn Punkten drei hinter Klaas Heufer-Umlauf und Lena Meyer-Landrut. Das bedeutet für sie das Aus in dieser Sendung und sie begibt sich in den Exit, zu Arabella Kiesbauer. Dort bekommt sie - nach einem äußerst schlechten Liebeslied - immerhin ein paar Blumen geschenkt. Vielleicht wird es nächstes Mal was.

Im Clip: Sarah brilliert im Exit in Kult-Talkshow "Arabella"

Da sind wir prompter im Finale

Verblieben sind Klaas und Lena und sie erwartet das bekannte Spiel "Da hab ich doch prompter die Antwort vergessen". Dieses Mal beim Drachenfliegen: Am Trapez, mit Helm und Brille und eingewickelt wie in einem Schlafsack müssen die beiden Fragen mithilfe des Lückentextes am Teleprompter beantworten. Wer danach die meisten Punkte hat, darf gegen Joko antreten. Da Lena knapp hinter Klaas liegt und auch während des Fluges nicht alle Fragen richtig beantworten kann, ist es wieder Klaas, der gegen seinen Langzeit-Rivalen im Finale steht.

Lena will sich im Flug ins Finale spielen. © Seven.One/ Florida TV/ Julian Mathieu

Und das wird noch mal ordentlich spannend. Zwar legt Joko sehr schnell vor (weil Klaas nicht sehr viele Punkte machen kann), doch Klaas setzt beim ersten Matchpoint für Joko (es steht 4:3 für ihn) seine Münze. Die Frage: Wie heißt die Unterwelt der griechischen Mythologie?

Klaas fürchtet schon sein Aus, doch Joko kennt die Antwort - Hades - nicht und das Zittern geht weiter.

Die letzte Frage entscheidet es dann: Im Gegensatz zu Klaas weiß Joko, dass "Butternut" und "Long Island Cheese" Kürbissorten sind und entscheidet die Show schon wieder für sich.

Das bedeutet, dass am nächsten Sonntag um 20:15 Uhr auf ProSieben erneut Joko Winterscheidt seine Sendung präsentieren wird - und seine Gäste ein weiteres Mal versuchen, sie ihm zu stehlen.

Alternativ kannst du bei Joyn PLUS+ jede Folge bereits eine Woche vorher anschauen oder alle bisherigen Staffeln und Folgen in der Joyn Mediathek ansehen.