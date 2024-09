ProSieben hat den Anspruch, rund um die Uhr Programm zu senden. Schwarzbild ist ein No-Go! Doch genau dieses Risiko geht Joko bei einem Spiel während der neuen Folge "Wer stiehlt mir die Show?" ein ...

Das Wichtigste in Kürze Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt versuchen neben einer wechselnden Wildcard auch in Folge drei von "Wer stiehlt mir die Show?" schlauer zu sein, als Showmaster Joko Winterscheidt.

Um das zu verhindern, zieht Joko alle Register: In "the Dark Knight weiß es", riskiert er sogar einen Sendungsausfall, um seine Show zu behalten.

Wieso ein schwarzes Bild Joko so nervös macht, liest du hier.

Kommt es zum Sendungsausfall bei "Wer stiehlt mir die Show"?

Mit dem drohenden Szenario, dass Joko die Show von einem Notfallband gestohlen wird, kommt bei dem Spiel "the Dark Knight, weiß es" sogar der sonst so selbstsichere Moderator ins Schwitzen.

Denn jetzt wird das Studiolicht komplett ausgeschaltet. Joko ist nur in einem schummrigen Licht zu sehen, wenn er spricht und Fragen stellt. Die Kandidat:innen haben während des gesamten Spiels ein Zeitkontingent von 15 Sekunden zur Verfügung, während derer sie ihre (hoffentlich richtigen) Antworten abgeben. Um Antworten zu können, starten sie mit ihrem Buzzer das Licht und ihren persönlichen Countdown. Anschließend gilt es den Buzzer noch einmal zu drücken, um den Countdown wieder zu stoppen (und das Licht wieder auszuschalten).

Allerdings glänzen die Promis nicht gerade mit ihrem Allgemeinwissen, was bedeutet, dass das Studio zum großen Teil im Dunklen bleibt. Das Problem dabei: Wenn das Licht im Studio, wie Moderator Joko erklärt, zu lange aus bleibt, könne es sein, dass ein Notfallprogramm abgespielt wird, weil zu lange nichts passiert ist.

Sollten Nina, Tommi und Kurt also nicht in der Lage sein, wenigstens ein paar der Fragen zu beantworten, heißt es in der neuen Folge nicht mehr "Wer stiehlt mir die Show", sondern "Wir senden eine andere Show".

Das steckt hinter dem ominösen Notfallband

Bei dem Stichwort "Notfallband" könnte bei Joko und Klaas-Ultras etwas klingeln. 2016 veröffentlichte das TV-Duo nämlich eine Parodie eines polnischen Liedes, im Zuge ihres damaligen Formates "Circus HalliGalli", das fortan ProSieben als Notfallband zur Verfügung stehen sollte.

2022 kam besagter Clip sogar schon zum Einsatz - ausgelöst durch Joko und Klaas selbst. Als es mal wieder an der Zeit für eine ihrer bei "Joko und Klaas gegen ProSieben" gewonnenen 15 Minuten live war, fragten sie sich und den damaligen Senderchef, was bei einem Ausfall des Live-Signals im TV passieren würde. Dieser versicherte, es gäbe Notfallprogramme, die bei einem Ausfall von einer Maschine abgespielt werden würden.

Das wollten die beiden natürlich sofort testen, und zogen in der Ausspielzentrale ein Kabel, das ein Schwarzbild erzeugte. Kurz darauf erschien tatsächlich das Notfallband aus "Circus HalliGalli"-Zeiten und lief in Dauerschleife, bis das nächste reguläre Programm anlief.

Im Clip: Das legendäre HalliGalli-Notfallband: Jokoћin z Klaasћin

Wie es nach dem Spiel weiter geht, wer Folge drei gewinnt und damit Folge vier moderieren wird, siehst du ab sofort jederzeit abrufbar und kostenfrei auf Joyn.