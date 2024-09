Premiere bei "Wer stiehlt mir die Show?": Sängerin Nina Chuba hat sich via TikTok beworben

Promis, die sich bei "Wer stiehlt mir die Show?" bewerben müssen? Das ist mehr als ungewöhnlich. Warum Nina Chuba es trotzdem gemacht hat, liest du hier.

Das Wichtigste in Kürze 2022 kam die heute 25-Jährige mit ihrem Hit "Wildberry Lillet" groß raus.

Schon damals fand Nina Chuba WSMDS richtig cool! So cool, dass sie sogar ein Video auf TikTok veröffentlichte, in dem sie sich für die Show als Promi-Gast bewarb .

Kaum zwei Jahre später hat sie es geschafft und will sich Jokos Show schnappen ...

Von TikTok zu "Wer stiehlt mir die Show?"

Es ist der 6. Februar 2023, die Rapperin Nina Chuba lädt gerade ein neues Video auf der Social Media Plattform TikTok hoch, in dem sie sich vorstellt. Sie mache gern was mit Freunden, sei aber auch ganz gern mal allein, sei gern drinnen und draußen und verrät ihre Lieblingsfarbe und -tiere. Alles mit einem Augenzwinkern, natürlich.

Kaninchen mag ich gern oder auch einen Hai. Und ähm, ich find Quallen interessant! Nina Chuba: Mit mehr Humor hat wohl noch kein Promi seine Bewerbung abgeschickt.

Das Ganze macht sie, um bei Showmaster Joko Winterscheidt Aufmerksamkeit zu bekommen, denn sie will als Gast in seine Show!

"Der erste Superstar" bei WSMDS

Weil Nina damit die Erste sei, die sich laut Joko aktiv als Promi für die Show beworben habe, lässt er die Chance nicht ungenutzt, sie darauf noch einmal anzusprechen. Wie die 25-Jährige auf ihr altes TikTok reagiert und was sie in ihrer steilen Karriere alles erreicht hätte, verrät sie in der ersten Folge der neuen Staffel "Wer stiehlt mir die Show?".

Jeden Sonntag gibt's eine neue Folge. Um 20:15 Uhr auf ProSieben, oder auf Joyn. Außerdem kannst du mit Joyn PLUS+ jede Folge exklusiv schon eine Woche vorher sehen.