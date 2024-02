Anzeige

In der 1. Folge der 7. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" erzählt Sarah Connor, wie ein verspäteter Flug und ein angeheitertes Telefonat mit Klaas sie zur Quiz-Kandidatin machten.

"Ich habe richtig nasse Hände!" Trotz 23 Jahren im Show-Business ist Sarah Connor in der ersten Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 7 sichtlich nervös, als sie gegen Joko Winterscheidt antritt. Denn an einer Quizshow hat die Musikerin noch nie teilgenommen. Bis jetzt!

Vom verspäteten Flug zur Quizshow

"Ich dachte mir, ich mache mal etwas Neues", sagt Sarah Connor zunächst, bis sie sich entschließt, die Wahrheit zu enthüllen: "Ich kann auch die echte Geschichte erzählen, wie es war."

Dass Sarah Connor neben Lena Meyer-Landrut und Klaas Heufer-Umlauf sitzt, ist dem Schicksal zu verdanken - und einem gecancelten Flug: Um die Zeit zu überbrücken, sei sie mit ihrem Mann für einen Drink an der Bar am Flughafen gelandet. "Und dann hat Klaas angerufen und gefragt, ob ich bei der Sendung mitmachen will."

Anzeige

Anzeige

"Dann war die Sache schon geritzt"

Mit dem Anruf ließ sich die Zeit für Sarah wohl gut überbrücken, eine Stunde lang soll sie mit Klaas telefoniert haben: "Wir haben über die Bauern in Brandenburg gesprochen, wie du zum Tag der offenen Tür der Feuerwehr gehst", fasst sie den Anruf in der Sendung zusammen.

Klaas mit seiner charmanten Art schaffte es, dass Sarah, die zuvor einen Bogen um Quizsendungen gemacht hatte, sich in der neuen Staffel auf das Format einlässt.

Bei dem lockeren Plausch mit ihrem Show-Kollegen gab sie ihre Zusage, wenn auch etwas beiläufig: Mit einem "Ähh … ja", und "Welche Sendung ist das noch mal?" war die Sache für Sarahs Quiz-Auftritt dann "irgendwie schon geritzt".

Nervosität unter den Teilnehmer:innen: Wer stiehlt Joko die Show?

"Wer stiehlt mir die Show?" 2024: Joko Winterscheidt (2. v.l.) mit den Teilnehmer:innen Sarah Connor (l.), Lena Meyer-Landrut (r.) und Klaas Heufer-Umlauf © ProSieben

Nicht nur Sarah packt die Nervosität bei ihrem Quiz-Debüt, auch bei Lena schlägt der Puls "auf 240", sogar Show-Partner Klaas sei "komischerweise auf eine ganz, ganz gefährliche Art aufgeregt", gibt er zu. Worum es ihm geht? "Ich freue mich, dass ich heute mit Lena und Sarah auf dieser Seite des Tisches sitzen kann - und hoffentlich ab nächstes Mal da vorne" sagt er und zeigt auf das Moderationspult.

Ob er es schaffen wird, Joko die Show zu stehlen?

Anzeige

"Wer stiehlt mir die Show?" Folge 1 vorab auf Joyn

Möchtest du die Wartezeit verkürzen? Dann schau dir jetzt jede Folge bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung an. Die Preview-Folge gibt es immer vorab bei Joyn PLUS+. Und natürlich kannst du auch alle im TV ausgestrahlten Folgen kostenlos auf Joyn streamen oder immer wieder in der Wiederholung sehen.