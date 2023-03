Das Wichtigste in Kürze Bei "Wer stiehlt mir die Show?" gewinnt der Sieger in Folge 6 das Cover eines Rätselhefts.

Das Rätselheft kannst du dir ab 27. März 2023 kaufen und dabei auch noch einen guten Zweck unterstützen.

In Staffel 5 erscheint das Rätselheft erstmals als Obdachlosenzeitschrift. Alle Infos dazu gibt es hier.

Das neue Rätselheft von "Wer stiehlt mir die Show?" gibt es ab sofort als Obdachlosenzeitschrift. Damit kann man gleichzeitig Rätselspaß bekommen und Menschen ohne festen Wohnsitz unterstützen. Wie du das Rätselheft bekommst, erfährst du hier.

Rätselheft mit dem Gewinner auf dem Cover

Fans kennen es schon aus den früheren Staffeln von "Wer stiehlt mir die Show?": Die Gewinnerin oder der Gewinner der letzten Folge einer Staffel bekommt ein eigenes Rätselheft und ist auf dem Cover zu sehen. Es ist ein echtes Rätselheft, das auch ab 27. März 2023 gekauft werden kann.

In Staffel 5 gewinnt Bill Kaulitz das Finale und landet damit auf dem Cover. Alle Gewinner:innen der Staffel in der Übersicht.

Wo kann man das Rätselheft von "Wer stiehlt mir die Show?" kaufen?

Eine Neuerung gibt es allerdings, wie Joko in Folge 6 erklärt: "Wir machen daraus eine Obdachlosenzeitschrift, weil wir finden, man kann das noch mit einem guten Zweck verbinden."

Das bedeutet, es wird in allen deutschen Großstädten von Obdachlosen verkauft. In der Regel findet man sie in Bahnhöfen und U-Bahnstationen. Mit einem Kauf hilft man also Menschen, die Unterstützung gut gebrauchen können.

Joko empfiehlt:

Der Gewinn bleibt zu 100 % bei denen. Also wenn ihr dieses Magazin haben wollt, lasst bitte auch ein großes Trinkgeld da! Joko Winterscheidt

Obdachlosenzeitschriften werden das ganze Jahr über verkauft und sind eine gute Möglichkeit, um Menschen ohne festen Wohnsitz ein bisschen zu helfen. Auch wenn gerade nicht das Rätselheft von "Wer stiehlt mir die Show?" angeboten wird, dient es einer guten Sache, hin und wieder eine Obdachlosenzeitschrift zu kaufen.

Für alle Fans von "Wer stiehlt mir die Show?" gibt es noch weitere gute Nachrichten: Es wird eine sechste Staffel geben.