"Wer stiehlt mir die Show?": Podcaster Tommi Schmitt

Podcaster, Moderator und Joko Winterscheidts schlimmster Albtraum? Tommi Schmitt fordert den Showmaster bei "Wer stiehlt mir die Show?" heraus. Lies hier alles, was du über den Entertainer wissen musst.

Das Wichtigste in Kürze Die 8. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" ist angelaufen!

Wieder stellt sich Joko drei prominenten Herausfordernden und einer Wildcard, die alle versuchen werden, ihm den Job zu klauen.

Einer der herausfordernden ist Podcaster und Autor Tommi Schmitt. Du hast noch nie von einem Herrn Schmitt gehört? Dann lies jetzt am besten weiter ...

Key-Facts zu Tommi Schmitt

Geburtstag: 26. Januar 1989 (35)

Geburtsort: Detmold

Beruf: Podcaster, Moderator und ehemaliger Kolumnist

Tommi Schmitt: Vom Gagschreiber zum berühmten Podcaster

Moderator und Entertainer Tommi Schmitt wurde 1989 in Detmold geboren. Im Anschluss an sein Studium in Medienkommunikation und Journalismus in Köln absolvierte er ein Volontariat in der Presseabteilung des Fußballvereins Borussia Mönchengladbach.

Schon während seines Studiums war Tommi freiberuflich als Gagschreiber aktiv. So arbeitete er unter anderem für bekannte Comedyshows wie "TV Total" und "Late Night Berlin".

2017 erschien erstmals sein Podcast "Gemischtes Hack", den er gemeinsam mit dem deutschen Comedian Felix Lobrecht moderiert. Das Format entwickelte sich in kürzester Zeit zu einem der meistgehörten Audio-Formate im deutschsprachigen Raum und gewinnt 2020 und 2021 den deutschen Comedypreis als "Bester Comedy-Podcast".

Im Clip: Tommi Schmitt hat es bereits einmal mit Joko zu tun bekommen.

2021 folgte Tommis eigene Sendung mit dem Titel "Studio Schmitt", in der er Themen wie Politik und Popkultur satirisch aufbereitete.

Seit 2023 moderiert er gemeinsam mit Sophie Passmann die Talkshow "Neo Ragazzi" auf ZDFneo. Die zweite Staffel startete im April dieses Jahres.

Produktionen, in denen Tommi Schmitt bereits zu sehen war:

Tommi Schmitt bei "Wer stiehlt mir die Show"

"Wer stiehlt mir die Show?": Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt als Quizgäste © Seven.One/Florida TV/Julian Mathieu

Wildberry Lillet, Berliner Schnauze, gemischtes Hack: Joko Winterscheidt stellt sich in "Wer stiehlt mir die Show?" neuen Gegnerinnen und Gegnern.

Im Herbst 2024 muss Joko Winterscheidt seine eigene Quizshow wieder mit allen Mitteln verteidigen, denn sie wollen Jokos Moderationsjob bei "Wer stiehlt mir die Show?" übernehmen: Musikerin Nina Chuba, Entertainer Kurt Krömer und Podcaster Tommi Schmitt.

Darüber hinaus wird eine unberechenbare Wildcard aus den Zuschauer:innenreihen ebenfalls um die Moderation der Show quizzen.

Tommi Schmitt hat es bereits bei "Joko und Klaas gegen ProSieben" mit dem Showmaster unter den Showmastern zu tun bekommen. Wird er diesen Vorteil für sich nutzen können, um sich die Sendung unter den Nagel zu reißen und sein eigenes Ding auf die Beine zu stellen?

Ich freue mich auf das Quizkanonenfutter in Gestalt von Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt. Es ist immer großartig, wenn ein paar Rate-Fans einem Ganztagsgenie wie mir bei der Arbeit zuschauen wollen. Joko Winterscheidt

"Wer stiehlt mir die Show?" kommt immer sonntags, 20:15 Uhr auf ProSieben und eine Woche vor TV-Ausstrahlung streamen auf Joyn.