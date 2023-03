"Wer stiehlt mir die Show?": Überraschung - Diese Wildcard ist Gewinner und stiehlt Jokos Job! 

Anzeige

In dieser Staffel ist alles möglich! Nachdem es jahrelang keine Wildcard geschafft hat, Joko die Show zu stehlen, gelingt das nun schon zum zweiten Mal. Svenrik gewinnt das Finale und schnappt sich Jokos Job. Hier erfährst du gleich mehr dazu.

Wildcard Svenrik gewinnt Folge 3

Es ist die Staffel der Wildcards! Nach Helena triumphiert bei "Wer stiehlt mir die Show?" erneut eine nicht-prominente Person. Svenrik aus München schafft, was nur wenige vor ihm erreicht haben: Er besiegt Joko und stiehlt seine Show. Damit ist er die zweite Wildcard, die jemals Gewinner der Quizshow wurde.

Svenrik hat einen einzigartigen Namen

Dass Svenrik ein ganz besonderer Kandidat ist, zeigt sich bereits an seinem Namen. Denn der ist weltweit einzigartig, wie er Joko zu Beginn von Folge 3 erzählt. Eine weitere Anekdote beweist, dass der Münchener auch viel Wissen mitbringt. Sein Kumpel Lars, der im Publikum sitzt, hat mithilfe von Telefonjoker Svenrik in einer anderen Quizshow mit einem Moderator namens Günther 250.000 Euro gewonnen.

Bill Kaulitz holt seine erste Münze

Nach den ersten Spielen sieht es noch nicht so aus, als würde die Wildcard erneut das Rennen machen. Stattdessen schiebt sich Bill Kaulitz an die Spitze, nachdem er in den Vorwochen immer als Erster die Sendung hatte verlassen müssen. Nach der ersten Gewinnstufe hat der Tokio-Hotel-Sänger zusammen mit Sido die meisten Punkte. Dank einer perfekten Antwort bei der folgenden Schätzfrage erhält Bill einen Vorteil für das Finale in Form einer Münze.

Er kann sein Glück kaum fassen, ahnt aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass er nie dazu kommen wird, die Münze tatsächlich einzusetzen. Jasna Fritzi Bauer dagegen weiß sofort, welches Unglück sie erwartet. Sie hat die wenigsten Punkte, muss die Show verlassen und landet im Dschungelcamp.

Nerdwissen zu Songs von Britney Spears und Edelsteinen

Beflügelt von seinem Erfolg punktet Bill beim folgenden Spiel auch mit seinem Nerdwissen. Er kann mühelos 19 Lieder von Britney Spears aufzählen und verblüfft alle, als er 25 verschiedene Edelsteinsorten nennen kann. Sido beeindruckt mit seinem Wissen über Eurodance-Künstler:innen.

Svenrik punktet mit Multitasking

Erst im siebten Spiel schlägt Svenriks große Stunde. Multitasking scheint er gut zu beherrschen. Als es darum geht, gleichzeitig Quizfragen zu beantworten und eine Flasche leer zu trinken oder einen Liegestuhl aufzubauen, kann er an Bill und Sido vorbeiziehen. Genau rechtzeitig, um Gewinnstufe 2 für sich zu entscheiden und eine Münze zu erhalten.

Sido muss erneut in einer Schätzfrage antreten. Diesmal geht es nicht um eine Münze, sondern um den Verbleib in der Show. Aber Bill Kaulitz scheint beim Schätzen unschlagbar zu sein, denn er nennt die exakte Zahl der bisher erschienenen Filme des Marvel Cinematic Universes. Sido muss sich verabschieden und Bill zieht zusammen mit Svenrik in die nächste Runde ein.

"Wer stiehlt mir die Show?": Svenrik im Finale

Beim Prompterspiel geht es diesmal in die Umkleidekabine einer Fußballmannschaft. Während Bill und Svenrik die Spieler ordentlich anheizen, müssen sie einen Lückentext korrekt füllen. Bill ist dabei nicht nur von seinem Outfit enttäuscht. Er schafft nicht genug richtige Antworten und muss sich Svenrik geschlagen geben.

Damit zieht die Wildcard ins Finale ein, das wie immer von Katrin Bauerfeind moderiert wird. Joko hat direkt ein unangenehmes Déjà-vu. Seine Niederlage gegen Helena hat er noch in guter Erinnerung. Auch Svenrik schlägt sich gut, obwohl er nur zwei Münzen zur Verfügung hat.

Gewinner Svenrik wird zum nächsten Moderator

Der Wildcard-Kandidat wirkt überraschend entspannt, aber immer wieder kann man seine Nervosität erkennen. Schließlich steht es 4:4. Svenrik weiß die Antwort nicht, hat aber Glück und rät richtig. Jetzt will er es wissen und setzt die letzte Münze. Wenn Joko die richtige Antwort hat, gewinnt er - wenn nicht, ist Svenrik der Gewinner. Joko enthüllt, was er aufgeschrieben hat und die Entscheidung steht fest: Svenrik gewinnt gegen Joko und wird zum Moderator in Folge 4.

Svenrik braucht einige Zeit, um das zu realisieren. Seine erste Frage an Joko ist dann: "Hast du mir 'nen Anzug?"

Svenriks Version von "Wer stiehlt mir die Show?" siehst du nächsten Sonntag, den 12. März 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und im Livestream. Hier gibt es alle Gewinner:innen der Staffel in der Übersicht.