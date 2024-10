Volle Ladung Nina Chuba bei "Wer stiehlt mir die Show?": Diese Show darfst du nicht verpassen!

Ein Finale, wie es sich gehört! Nina Chuba moderiert die letzte Folge der achten Staffel "Wer stiehlt mir die Show?" und eins ist sicher: Nina hat das Studio zum Kochen gebracht. Die besten Momente aus ihrer ganz persönlichen Show kannst du hier nachlesen

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Nach fünf Folgen und bisher nur einem Moderationswechsel, schafft es Nina kurz vor Ende der Staffel Joko doch noch seinen Job zu klauen.

Im Finale der achten Staffel verwandelt Nina ihre Show in ein Gen-Z-Paradies - ihr "Nina-Land".

Wie ihr Opening aussieht, was sie als Gewinnmünze wählt und was eine Hüpfburg, ein Panda und Matthias Schweighöfer damit zu tun haben, liest du hier.

Anzeige

Anzeige

So spektakulär war das Staffelfinale von #WSMDS Sieh dir jetzt noch einmal Ninas einmalige Mega-Show an!

Highlights, Highlights, Highlights

Nina Chuba hat auf ihren Moment gewartet - und mehr als genutzt. In ihrer Show wird ab der ersten Sekunde das Studio zu ihrer Bühne, die sie komplett einnimmt. Sie reißt in ihrem Opening sprichwörtlich das Studio ab und die Gäste von ihren Stühlen.

Mit einem eigens getexteten Disstrack, Drohnen, einer Marschkapelle und einem Farbenfeuerwerk, das sich gewaschen hat, macht Nina klar: Ihr gehört die Show - sie IST die Show.

Allem im Studio hat Nina ihren ganz persönlichen Stempel aufgesetzt. Angefangen bei einem überlebensgroßen Nina-Kopf, aus dessen Mund die Gäste ins Studio kommen (und worin die Loser verschwinden), über ihre Band Red Hot Chili Chubas - ehemals The Mighty Winterscheidts, bis hin zu den Nina-Zöpfen, die es diesmal statt der Gewinnmünzen gibt.

Anzeige

Anzeige

WSMDS im 21. Jahrhundert

Nachdem die Musikerin Matthias Schweighöfer als Verstärkung für die leichten Fünf hinzugezogen hat - er stellt eine Frage auf Elbisch -, ist zwar klar, dass vor allem Kurt Krömer mal wieder kein glückliches Händchen hatte, aber auch dafür hat Nina etwas Passendes im Gepäck. Mit dem "Ninsta-Filter" kann sie ihren Gästen nach Belieben Filter "aufsetzen". Kurt bringt sich damit direkt mal zum Weinen. Bei nur einem Punkt vielleicht sogar berechtigt.

Mit dem "Ninsta-Filter" bekommt Joko ein noch breiteres Lächeln verpasst. © Seven.One/Florida TV/Julian Mathieu

Aber damit noch nicht genug. Das Generation-Z-Mitglied findet es nämlich ziemlich doof, dass man im linearen Fernsehen nicht vorspulen kann. Deswegen wird das jetzt geändert: Wenn sie den großen goldenen Hebel an ihrem Moderationspult umlegt, muss alles ganz schnell gehen - wie beim Spulen eben. Das Publikum klatscht, Joko, Tommi, Kurt und Wildcard Anna bewegen sich doppelt so schnell und Nina moderiert in rasender Geschwindigkeit.

Anzeige

Anzeige

Nina bricht das lineare Fernsehen - vorspulen erlaubt! Spule selbst bis Minute 37 vor, um Ninas geniale Idee zu sehen!

Musik und Show - alles in Einem

Du warst noch nie auf einem Konzert von Nina Chuba? Kein Problem! In ihrer Show bringt die 25-Jährige das Tour-Feeling zu dir nach Hause. Und ins Studio, denn um das Ganze etwas aufzulockern bringt sie dem Publikum und ihren Quizgästen kurzerhand einen Tanz bei, den sie auch mit ihren Fans jedes Mal tanzt. Kannst du ihn genauso schnell nachmachen, wie das Publikum im Studio?

Anzeige

Tanze jetzt mit Nina, Joko, Tommi und Anna! Hier geht's zur Folge - nach einer Stunde gibt's die Tanzeinlage 💃

Nachdem Nina Joko auf ihre echte Hüpfburg, mitten im Studio schickt, um sich wegen einer verpatzten Frage abzureagieren, geht es musikalisch weiter. Sie performt bei dem Spiel "Das Lauschkonzert" ihren Mega-Hit "Wildberry Lillet" in einer abgewandelten Form. Denn diesmal enthält der Text Fragen, dessen Antworten sich die Kandidat:innen merken müssen, bis der "Auftritt" vorbei ist. Und dieser ist mit dem Gesang von Nina noch lange nicht vorbei. Mit einem A Capella-Trio, einer Stepeinlage, einem Nonnen-Chor, einem sehr bekannten Meme, einer Marschkapelle, einem Panda und einer Triangel-spielenden Nina, fällt es Joko und Co. gar nicht so leicht sich zu konzentrieren.

Irgendwie war ich abgelenkt – weiß auch nicht wieso. Joko Winterscheidt

Nina setzt das Brain auf

Und wie es sich für eine echte Show-Masterin gehört, bleibt Nina auch im Finale gegen Rivale Joko gelassen und sichert sich damit ihren zweiten Sieg bei "Wer stiehlt mir die Show?". Das hat vor ihr nur Matthias Schweighöfer geschafft. Mit dem Sieg im finalen Finale, der Staffel darf sie sich also auf dem "Walk of Brain" verewigen.

Nina Chuba gewinnt ein zweites Mal bei "Wer stiehlt mir die Show?" und darf ihre Stirn verewigen. © Seven.One / Florida TV / Julian Mathieu

Damit geht eine weitere grandiose und erfolgreiche Staffel von Jokos "Wer stiehlt mir die Show?" zu Ende. Doch die nächste Staffel wartet schon ...