"Wer stiehlt mir die Show?" 2023 - Vorschau auf Folge 3: schafft Joko den Hattrick?

Anzeige

Wer kann Joko die Show stehlen? In den ersten beiden Folgen verteidigte er seine Show erfolgreich. Schafft er es in Show 3 noch einmal?

Ein lupenreiner Hattrick für Joko Winterscheidt?

Gelingen einem Fußballspieler in einem Spiel drei Tore, spricht man von einem Hattrick. Schießt er die Tore sogar, ohne dass sich ein anderer Torschütze auf der Anzeigetafel dazwischendrängt, ist es sogar ein lupenreiner Hattrick. Genau dieses Kunststück gelänge auch Joko Winterscheidt, würde er in der dritten Folge der sechsten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" ein drittes Mal hintereinander gewinnen.

Bislang scheiterten Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer ganz knapp daran, im jeweiligen Folgen-Showdown Joko Winterscheidt die Show zu entreißen. Dank gutem Allgemeinwissen, schauspielerischer Gabe und einem undurchdringlichem Pokerface ging Joko bislang immer als lachender Sieger aus dem Show-Finale. Doch bestimmt lernen seine Kontrahenten von Show zu Show dazu.

Anzeige

Anzeige

Vorschau auf Jokos dritte Show in Folge

Die Moderation der dritten Show ist Joko Winterscheidt aber sicher. Auch diesmal gibt es quasi zum Warmwerden in der ersten Quizrunde wieder das Ratespiel "Die leichten Fünf". Drei Fragen daraus kannst du dir jetzt schon mal ansehen und mitraten:

Wie hieß die Wildcard der zweiten Sendung?

Wofür steht die Abkürzung IT?

Ein Synonym für bizarr schreibt sich skuril, skurril oder skurill?

Die richtigen Antworten zu den sehr sehr leichten Fragen findest du in diesem Preview-Clip!

Auf Joyn Plus+: die neue Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung

Möchtest du dir die Wartezeit auf die nächste neue Folge verkürzen? Dann schau dir jetzt jede Folge bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung an. Die Preview-Folge gibt es immer vorab bei Joyn Plus+. Und natürlich kannst du auch alle im TV ausgestrahlten Folgen kostenlos auf Joyn. streamen oder immer wieder in der Wiederholung sehen.