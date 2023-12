"Wer stiehlt mir die Show?" 2023 - Vorschau Folge 5: Gelingt Matthias Schweighöfer der Hattrick?

Das Wichtigste in Kürze Am Sonntag, den 10. Dezember 2023 , führt Matthias Schweighöfer durch die 5. Show der Herbststaffel von "Wer stiehlt mir die Show?".

Es ist bereits sein zweiter Auftritt als Moderator. Gewinnt er die Show abermals, käme noch eine dritte Show hinzu.

Hier erfährst du alles, was du über die sechste Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" wissen musst.

Anzeige

In Folge 4 der diesjährigen Herbststaffel von "Wer stiehlt mir die Show?" konnte Matthias Schweighöfer seine Show verteidigen. Deshalb darf der Mime auch in der 5. Show das Zepter übernehmen. Sichert sich Matthias auch die Moderation der nächsten Show oder gelingt einem der Herausforder:innen ein Coup?

"Einmal ist keinmal" dachte sich wohl Matthias Schweighöfer. Und so bemühte er sich in seiner Show in Folge 4 redlich darum, auch die nächste Show moderieren zu dürfen. Sehr zum Leidwesen von Joko Winterscheidt, der gegen Matthias Schweighöfer das Finale um Show 5 verlor.

Im Video: Erlebe bereits jetzt fünf Minuten aus der kommenden 5. Folge von "Wer stiehlt mir die Show?".

Matthias Schweighöfer bereits mit Rekord

Nur allzu gerne würde sich Joko Winterscheidt bei seinem Kumpel revanchieren und ihm die Show wieder abluchsen. Erstens ist es nach zwei Niederlagen für Joko eine Frage der Ehre. Zweitens ist Folge 5 die letzte Chance, nochmals wirklich eine Show zu gewinnen, nämlich Show 6. Denn wer bei der letzten Show einer Staffel als Sieger hervorgeht, bekommt "nur" die Abbildung seines Porträts auf dem Cover eines Rätselheftes. Selbiges gilt natürlich auch für die beiden anderen prominenten Herausforderer Hazel Brugger und Florian David Fitz.

Durch das Einkassieren einer zweiten Show schrieb Matthias Schweighöfer bereits TV-Geschichte, denn noch nie gelang es einem Star oder einer Wildcard, die Show zwei Mal zu gewinnen. Gelänge Matthias Schweighöfer nun der Show-Hattrick, würde er seinen Triumph noch weiter ausbauen.

Anzeige

Anzeige

Schweighöfer macht Musik

Auf eines können sich die Fans in der kommenden Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" schon mal freuen: es wird sehr musikalisch. Nicht nur, weil ein Spiel in der ersten Gewinnstufe den Titel "Gemischtes Takt" heißt, bei dem sich die Showband mit ihren Talenten einmal wieder selbst übertrifft.

Im Video: Eine kleine Doku mit Blick hinter die Kulissen der Showband "The Mighty Winterscheidts".

Darüber hinaus entdeckte Matthias Schweighöfer ein neues Blasinstrument für sich: die Nasilette oder auch Nasenflöte. Lediglich mit seiner Nase und seiner neuen Flöte zelebriert der Schauspieler und Gelegenheitsrocker damit sein Musiktalent und schafft es damit, eine ganze Halle in Höchststimmung zu versetzen. Für gute Laune ist somit gesorgt. Für diese Folge macht es sich Matthias Schweighöfer zudem zur Aufgabe, jede Art von Emotion in seine Show zu bringen. Lassen wir uns also überraschen, was sich der Entertainer alles einfallen ließ. Angefangen vom Opening über die Spiele bis hin zu all den besonderen Gags, die den Schauspieler in seiner Rolle als Moderator so besonders machen.

Anzeige

Bei Joyn PLUS+: Die neue Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung

Möchtest du dir die Wartezeit auf die nächste neue Folge verkürzen? Dann schau dir jetzt jede Folge bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung an. Die Preview-Folge gibt es immer vorab bei Joyn PLUS+. Und natürlich kannst du auch alle im TV ausgestrahlten Folgen kostenlos auf Joyn streamen oder immer wieder in der Wiederholung sehen.