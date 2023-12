"Wer stiehlt mir die Show" 2023: Vote dein Lieblings-Opening der Show-Historie

Das Wichtigste in Kürze Immer wenn sich ein Star oder ein:e Wildcar-Kandidat:in Jokos Show stiehlt, beginnt diese:r sie meist mit einem opulentem Opening.

Wir haben vorab schon mal die spektakulärsten Openings aus allen Staffeln für dich gesammelt, damit du jetzt für dein Lieblings-Opening stimmen kannst.

Alle wichtigen Informationen zur aktuellen Staffel kannst du hier nachlesen.

Sieh hier die sieben besten Openings aus allen Staffeln von "Wer stiehlt mir die Show?" und stimme für deinen Favoriten ab. Wer überzeugte dich am meisten als Entertainer:in?

Mit das Beste an Joko Winterscheidts Niederlagen bei "Wer stiehlt mir die Show?" ist, dass der Sieger oder die Siegerin die eigene Show mit einem opulenten Opening eröffnen darf. Nicht selten ist dies bereits das Highlight der Show und macht Joko regelmäßig so neidisch auf dieses Show-Element, dass er sogar schon mal fremd ging, um ebenfalls ein Opening zu bekommen. Für diesen Fremdgeh-Auftritt bei "The Voice of Germany" kannst du hier natürlich ebenfalls abstimmen.

Im Videoclip: Sehe hier die Vorschau auf Folge 6 der aktuellen Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" - und der ersten Show von Hazel Brugger.

Was darf's denn sein? ESC, Zeltlager oder Hollywood?

Jedes Opening gleicht einer Entführung in eine andere Welt. Zumeist eine Welt, in der sich der jeweilige besonders zu Hause oder zu der er sich verbinden fühlt. So lässt Bastian Pastewka die Samstagabend-Shows wieder aufleben, als diese in den Familien noch Lagerfeuercharakter hatten. Apropos Lagerfeuer: Olli Schulz geht mit den Zuschauern auf einen eignen Zeltlagertrip und wünscht sich ebenfalls die TV-Landschaft aus seinen Kindertagen zurück.

Fußballfan Mark Forster huldigte mit seiner teuflisch guten Eröffnungsschow seinem Lieblingsverein 1. FC Kaiserslautern. Während die roten Teufel vom Betzenberg schon lange nicht mehr in der 1. Liga kicken, hatte die Performance von Mark Forster mindestens Champions-League-Niveau. Ebenfalls legendär ist zudem Anke Engelkes gespielter ESC-Auftritt (ESC: Eurovision Song Contest) zusammen mit dem österreichischen ESC-Sieger (2014) Conchita Wurst und der speziellen Version von "Rise Like A Phoenix". Und dann war da ja noch das Opening der Wildcard-Kandidatin Helena, die zum Soundtrack von Rocky vor allem die Tatsache feierte, dass sie nun im Rampenlicht steht - ganz bescheiden und mega sympathisch.

Ganz neu in der Auswahl ist außerdem das Opening aus dieser Staffel von Matthias Schweighöfer. Wie es sich für einen Hollywood-Star ziemt, war sein Auftritt zusammen mit Joko Winterscheidt an die großen Oscar-Verleihungen angelehnt. Genauer gesagt an den Oscar-prämierten Titel "Shallow" von Lady Gaga und Bradley Cooper - mit ganz leichten Anpassungen am Text, den sich Matthias Schweighöfer quasi selbst auf den Leib schrieb.

