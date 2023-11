"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Warum verschiebt sich Show 4 um eine Woche?

Das Wichtigste in Kürze Staffel 6 von "Wer stiehlt mir die Show?" ist in der Halbzeitpause und setzt eine Woche aus .

Am gewohnten Sendeplatz von "Wer stiehlt mir die Show?" läuft diesen Sonntag ausnahmsweise "The Masked Singer".

Folge 4 von "Wer stiehlt mir die Show?" mit Matthias Schweighöfer als frisch gebackenen Moderator läuft am Sonntag, den 3. Oktober 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Alle weiteren Sendezeiten und Sendetermine kannst du hier nachlesen.

Anzeige

"Wer stiehlt mir die Show?" macht eine Woche Pause und überlässt seinen Sendeplatz dieses eine Mal "The Masked Singer". Dabei spielt auch ein ehemaliger Kandidat aus Jokos Show eine Rolle.

Wer stiehlt Thomas Gottschalk die Show?

Zugegebener Maßen, am kommenden Samstag schreibt Thomas Gottschalk TV-Geschichte. Dann moderiert er definitiv zum allerletzten Mal die Kultshow "Wetten dass..?" - also zumindest bis zu seinem nächsten Comeback. Würde zeitgleich "The Masked Singer" laufen, würden die derzeit vielleicht populärsten Familienshows in den deutschen Wohnzimmern direkt gegeneinander antreten. Aus diesem Grund weicht "The Masked Singer" von Samstag auf Sonntag aus, denn:

Wir wollen Thomas Gottschalk nicht die Show stehlen. Wir fördern den Familienfrieden, da Streitigkeiten um die Fernbedienung gar nicht erst entstehen. Und wer weiß, vielleicht steckt Thomas Gottschalk unter einer der Masken bei "The Masked Singer" - und er kann ja schlecht auf zwei Liveshows gleichzeitig performen.

Anzeige

Anzeige

Hazel Brugger und Matthias Schweighöfer sind zu Gast bei "Wetten dass..?"

Vor knapp drei Jahren stahl Thomas Gottschalk in der ersten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" Joko Winterscheidt die Show. Seine Moderation damals ist bis heute Kult und hält im Übrigen mit fast 2,7 Millionen Zuschauern immer noch den Reichweitenrekord einer Show über alle Staffeln hinweg.

Somit gehört Thomas Gottschalk zum Familienkreis von "Wer stiehlt mir die Show?" und in der Familie hilft man sich eben wo man kann. So moderiert Thomas Gottschalk in aller Ruhe seine letzte Wetten-das..?-Show und darf mit Hazel Brugger und Matthias Schweighöfer sogar noch zwei Kandidat:innen der aktuellen Staffel als Gäste begrüßen. Außerdem bleibt ihm dann bis Sonntag genügend Zeit, um unter eine Maske bei "The Masked Singer" zu schlüpfen ... also rein theoretisch. Vielleicht ist es am Ende auch nicht Thomas Gottschalk, sondern Manuel Neuer, wer weiß das schon. Schließlich ist "The Masked Singer" eine Show voller Überraschungen. Hier kannst du übrigens alle Sendezeiten und Sendetermine zu "The Masked Singer" in Erfahrung bringen.

Anzeige

Bei Joyn PLUS+: Die neue Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung

Möchtest du dir die Wartezeit auf die nächste neue Folge verkürzen? Dann schau dir jetzt jede Folge bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung an. Die Preview-Folge gibt es immer vorab bei Joyn PLUS+. Und natürlich kannst du auch alle im TV ausgestrahlten Folgen kostenlos auf Joyn streamen oder immer wieder in der Wiederholung sehen.