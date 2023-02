Anzeige

Zum allerersten Mal wird "Wer stiehlt mir die Show?" am Sonntag von einer Wildcard-Kandidatin moderiert. Helena hat Joko letzte Woche geschlagen und sich damit seinen Job geschnappt. Aber wie wird ihre Show aussehen? Erfahre hier mehr über Folge 2!

Helena moderiert Folge 2 von "Wer stiehlt mir die Show?"

Gleich in Folge 1 von Staffel 5 gab es die Sensation: Wildcard Helena gewinnt im Finale gegen Joko und stiehlt seine Show. Das ist vor ihr nur prominenten Kandidat:innen wie Thomas Gottschalk, Bastian Pastewka oder Anke Engelke gelungen. Helena darf die Show nun ganz nach ihren Wünschen gestalten.

Da jetzt zum ersten Mal eine Wildcard "Wer stiehlt mir die Show?" übernimmt, stellt sich die Frage: Was plant Helena für Folge 2? Wie wird die 26-jährige Schauspielerin ihre erste eigene Sendung gestalten?

Erste Details: So gestaltet Wildcard Helena die Show

Dass sie sich im Studio wohlfühlt und vor der Kamera eine gute Figur macht, hat sie in Folge 1 bereits deutlich gemacht. Es ist also zu erwarten, dass sie jetzt erst richtig loslegt. Auf ihrem Instagram-Account kündigte sie bereits an: "Nächste Woche Sonntag wird wild"

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Zwar soll die Show am Sonntag für alle Zuschauer:innen eine Überraschung sein, aber ein paar Details sieht man bereits im Trailer.

Ich bin Helena und ich bin im Fernsehen. Helena

Helena zeigt sich selbstbewusst im Outfit eines Box-Champions und ist offenbar bereit ihren Titel als Showmaster zu verteidigen. Sie lässt sich nicht von den Promis einschüchtern und nimmt Joko sogar auf die Schippe: "Du bist grade arbeitssuchend, ne?"

Ansonsten scheint Helena aber ganz bescheiden und bodenständig geblieben zu sein. Auf einer großen Flagge hinter ihr steht: "Mama, ich bin im Fernsehen!"

Holt Joko sich die Show zurück?

Alle haben Spaß in Folge 2, nur Joko scheint aus irgendeinem Grund etwas angespannt zu sein: "Ah, das ist wieder so ein Spiel, da mach ich was kaputt." Helena hat sich nicht lumpen lassen und sogar eine Achterbahnfahrt für ihn organisiert, über die er sich aber nicht besonders zu freuen scheint.

Was genau dahintersteckt und ob Joko, Sido, Jasna oder Bill Helena die Show wieder abnehmen, siehst du am Sonntag, den 26. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und im Livestream. Hier gibt es alle Sendezeiten auf einen Blick.