"Wer stiehlt mir die Show?": Wer hat gewonnen? Die letzte Chance auf eine eigene Show

Willkommen zu Show 5 von "Wer stiehlt mir die Show?". Es ist die letzte Gelegenheit der Staffel, Joko von seinem Thron zu stoßen und sich die Finalshow als Moderator oder Moderatorin zu sichern. Schafft es noch einmal jemand die Primetime-Sendung zu ergattern?

Das Wichtigste in Kürze Ein vorletztes Mal sehen sich Nina Chuba, Tommi Schmitt, Kurt Krömer und eine Wildcard Joko gegenüber.

Obwohl es eigentlich um einen Wettkampf geht, passiert in dieser Folge so einiges, was damit gar nichts zu tun hat.

Was es mit Ninas Feenjagd auf sich hat, wieso "TV total" bald neue Clips für das Nippelboard haben könnte, was das besondere Talent von Wildcard Robert ist und natürlich wer gewonnen hat, liest du hier.

Joko als Dirigent

Noch bevor seine von Tommi Schmitt zurückgewonnene Show so richtig startet, dirigiert der alte und neue Moderator Joko Winterscheidt nicht nur seine Sendung, sondern gleich das ganze Publikum. Wie von Zauberhand, reagieren die Zuschauer:innen im Studio auf seine Handbewegungen: Geht die Hand hoch, wird der Jubelton höher; geht sie runter, werden sie tiefer.

Und weil Joko im Herzen Kind (oder mindestens Jugendlicher) geblieben ist, bereitet es ihm eine diebische Freude, genau damit zu spielen.

Kurt träumt von Susanne

"Die leichten Fünf" scheinen das Panel dieser Staffel immer wieder in Angst und Schrecken zu versetzen. Kurt Krömer träumt sogar schon davon, dass Running Gag "Susanne" ihn besucht.

Seit Sendung eins der achten Staffel begleitet besagte "Susanne" Nina, Tommi, Kurt, Joko und uns. Zur Erinnerung: Susanne hat bei "die leichten Fünf" am Anfang noch Äpfel in Form einer Textaufgabe von Joko unter ihren Freund:innen verteilt. Diese vermeintlich leichte Mathe-Aufgabe hat die drei Promi-Teilnehmer:innen allerdings so aus dem Konzept gebracht, dass das Team und Joko jedes Mal mit einer Fragen-Einleitung um "Susanne" eine weitere Textaufgabe befürchten lässt.

Nina voller Scham

Obwohl sich Nina in Show 5 schnell an die Spitze des Rankings setzt, gerät sie während des Spiels "Auf Suchfühlung gehen" in Verlegenheit.

Ich wollte es niemals in so einer Show aussprechen, dieses Wort. Nina Chuba

Hier wird aus Google-Suchanfragen ein Schlüsselwort verpixelt. Anhand des Kontextes der Anfragen müssen die Kandidat:innen dann dieses fehlende Wort herausfinden. Richtig geraten, ergibt das einen Punkt.

In einer Runde wird es allerdings etwas heikel - zumindest auf den ersten Blick. Das sind die ersten Hinweise:

Warum ist mein ... so groß?

Ist der ... ein Knochen?

Wächst mein ... in Pubertät?

Na, was denkst du, was hier reinpassen könnte? Auch das Panel druckst etwas herum, denken sie doch alle zunächst an das männliche Geschlechtsteil. Nina gibt sich schließlich einen Ruck und versucht es mit dem, woran vermeintlich alle denken ...

Peinliche Suchanfragen mit unangenehmen Antworten

Robert komplett schamlos

Nach dem Pimmel kommt das Rülpsen. Diese Show hätte auch zu Tommis Ballermann-Teil seiner Show aus der vorigen Woche gepasst. Joko spricht Wildcard Robert zwischen den Spielen auf sein "besonderes" Talent an. Denn er behauptet, das gesamte Alphabet rülpsen zu können. Nicht besonders elegant, aber jetzt wollen das natürlich alle sehen.

Die Bachelorette auf ProSieben?

Zurück zum Ernst der Sendung. Nachdem das "TV Total"-Nippelboard mit Ninas und Tommis "Penis"-Tipps neue Snippets dazugewonnen hat und Joko bei "die Antwort ist der Bringer (XXL)" eine Antwort versehentlich gleich mit vorliest, steht es kurz vor dem Halbfinale fest: Nina Chuba und Wildcard Robert kämpfen um den Einzug ins Finale.

Diesmal findet "Da hab ich doch prompter die Antwort vergessen" quasi bei der Konkurrenz statt. Als Bachelorette, muss Nina während ihrer Rede bei der Rosenvergabe nun möglichst viele der gesuchten Wörter auf dem Teleprompter richtig nennen.

Das gelingt ihr auch, und zwar so erfolgreich, dass Robert gar nicht mehr antreten muss. Nina zieht somit ins Finale gegen Joko ein.

Und dort verblüfft sie mit ihrer Joko-Kenntnis. Sie scheint den Showmaster lesen zu können, wie ein offenes Buch - fast jedes Mal, wenn Nina eine der drei Münzen setzt, liegt sie mit ihrer Vermutung, Joko habe die falsche Antwort aufgeschrieben, richtig. Nur eine ihrer drei Gewinnmünzen verliert die Musikerin auf ihrem Weg zum Sieg.

Somit steht es fest: Das Finale von "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 8 moderiert Nina Chuba - zu sehen ist das am Sonntag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn oder vorab bei Joyn PLUS+.