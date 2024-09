Tommi Schmitt vereint in Folge 4 gekonnt Hochkultur mit Ballermann-Flair und fackelte die wohl coolste Show der jüngeren Geschichte ab. Ob der Podcast-Star am Ende mit einer weiteren Sendung belohnt wird, liest du hier.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze In Folge 4 übernimmt Tommi Schmitt als Quiz-Master das Ruder.

Zum Leidwesen von Nina Chuba, Joko Winterscheidt, Kurt Krömer und Wildcard Chiara hat der 35-Jährige einen absurden Abend vorbereitet. Ob er seine Show behalten durfte, liest du hier.

"Wer stiehlt mir die Show?" läuft immer sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Details zur Show sowie alle Sendezeiten findest du hier.

In Tommi Schmitt steckt nach eigenen Worten "ein Kern-Asi", der den Ballermann, Dosenbier und Fußballgäste-Blöcke liebt. Auf der anderen Seite wollte der Podcaster und Moderator seinen Zuschauer:innen in Folge 4 von "Wer stiehlt mir die Show" auch "etwas Hochkulturelles" bieten. Wie hat der 35-Jährige dieses Dilemma gelöst? Na, ganz einfach, der TV-Star macht beides! "Prollig und ab und zu niveauvoll", drückt es Tommi selbst passend aus.

Anzeige

Anzeige

"Prollig und ab und zu niveauvoll"

Diesem Motto wird zu Beginn direkt Genüge getan. Tommi spielt zum Auftakt von "Wer stiehlt Tommi Schmitt die Show?" zunächst gefühlvoll am Klavier, bevor er gefühlt sechs Gänge höher schaltet und seine ganz eigene Coverversion von Lorenz Büffels Partyhit "Johnny Däbb" zum Besten gibt. „Tommi, Tommi, Schmitt, Schmitt, Schmitt! Tommi, Tommi, Schmitt, Schmitt!", grölt der Moderator.

Mit dieser spektakulären Gesangseinlage ist der Tenor für Tommis Show also gesetzt. In diversen mal mehr und mal weniger intellektuellen Frage-Runden kämpfen Joko, Nina Chuba, Kurt Krömer und Wildcard Selma um Punkte. Eine Highlight-Frage gibt’s direkt zu Beginn, als Tommi wissen will, mit viel Bußgeld "Susanne" rechnen müsse, wenn sie besoffen an einem Baum in Berlin urinieren würde. Die richtige Antwort, läppische 20 Euro, wusste übrigens keiner.

Zwischen den Spielen bekommen die Kandidat:innen leckere Drinks serviert, stilecht natürlich nicht in Gläsern, sondern in Eimern. Ballermann-Vibes bei "Wer stiehlt Tommi Schmitt die Show?". Für Kurt Krömer ist die Party allerdings als Erstem vorbei. Er hat am Ende der ersten Gewinnstufe am wenigsten Punkte auf dem Konto und muss die Show verlassen. Aber da Tommi mit Kurt den ganzen Abend so viel Spaß hatte, bietet er ihm an, beim nächsten Spiel außer Konkurrenz mitzumachen.

Anzeige

Anzeige

Tommi Schmitts irre Schaum-Oper

Zum Leidwesen des Komikers hat es die nächste Runde allerdings mehr als in sich: Zum Start in Gewinnstufe zwei hat Tommi Schmitt für seine Kandidat:innen, die nach eigenen Worten erste "Schaum-Oper" der Welt ins Leben gerufen.

Im Clip: Tommi Schmitt begräbt Publikum und Panel in Schaum-Lawine

Das Spiel ist leicht erklärt: Nach jeder richtig beantworteten Frage gibt eine professionelle Opernsängerin, die von einer Pianistin begleitet wird, ein Lied zum Besten. Obendrein lässt Tommi noch jede Menge Schaum auf Joko und Kollegen regnen. Mit Opernmusik und Klassik hat dieses Schauspiel allerdings wenig zu tun. An Tommis Songauswahl dürfte jeder Malle-Schlagerstar seine Freude gehabt haben, Liebhaber von klassischer Musik sicher nicht!

Nach Gewinnstufe zwei verabschiedet Tommi Wildcard Selma aus der Show. Obwohl sie sich mehr als tapfer geschlagen hat, hat es leider nicht zu mehr gereicht.

Anzeige

Anzeige

Nina Chuba macht den Kreisliga-Assi

Die Entscheidung zwischen Joko und Nina um den Einzug ins Finale fällt anschließend im allseits beliebten Spiel "Da hab ich doch prompter die Antwort vergessen!" Die besondere Challenge dieses Mal: Die beiden Kontrahent:innen müssen ein Kreisligaspiel kommentieren. Der Teleprompter gibt ihnen wie gewohnt vor, was sie zu sagen haben. Natürlich finden sich in den Teleprompter-Texten auch immer wieder Lücken, die Joko und Nina sinnvoll füllen müssen.

Im Clip: Nina Chuba wird zum Fußball-Proll

Nina, die das erste Mal in ihrem Leben bei einem Fußballspiel war, mutiert zum waschechten Kreisliga-Fan-Assi. Dennoch reicht ihre Performance an der Seitenlinie nicht aus: Joko hatte vor dem Spiel schon einen zu großen Vorsprung, sodass Ninas drei erspielten Punkte nicht ausreichen. Joko zieht somit vorzeitig ins Finale gegen Tommi ein.

Showdown zwischen Joko und Tommi im Finale

Das alles entscheidende Quiz wird von Katrin Bauerfeind moderiert. Hier ist dann aber Schluss mit lustig: Katrin stellt eine knallharte Wissensfrage nach der anderen. Joko kann sich früh absetzen. Unter anderem weiß er, dass weiße Blutkörperchen Leukozyten heißen. Die Frage "Wie nennt man bei Gitarren das Teil unterhalb des Schalllochs, an dem die Saiten befestigt sind?" entscheidet schließlich über Sieg oder Niederlage. Die richtige Antwort ist selbstverständlich "Brücke"! Man mag’s kaum glauben, aber Joko gibt tatsächlich diese richtige Antwort!

Völlig baff nimmt Joko seinen Sieg zur Kenntnis. Dass er musikalisch so gebildet ist, damit hat er ganz offensichtlich selbst nicht gerechnet. Somit begrüßt der 45-Jährige die Zuschauer:innen nächsten Sonntag wieder zu "Wer stiehlt mir die Show?"!

Wie es in Folge 5 weitergeht, kannst du bereits jetzt auf Joyn PLUS+ sehen!