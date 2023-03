"Wer stiehlt mir die Show?": Das ist Wildcard-Kandidat Svenrik 

Anzeige

In Folge 3 tritt Wildcard-Kandidat Svenrik neben den Promis Jasna Fritzi Bauer, Bill Kaulitz und Sido an. Nicht nur Svenriks Name ist einzigartig, auch seine Leistung bei "Wer stiehlt mir die Show?" ist herausragend. Erfahre hier mehr über Svenrik!

Svenrik gewinnt Folge 3 und wird zum Moderator

Wildcard-Kandidat Svenrik sorgt für eine Riesenüberraschung. Der Münchner gewinnt in Folge 3 gegen Joko und holt sich damit seine Show. Obwohl er im Finale ziemlich entspannt wirkt, kann er es am Ende selbst kaum fassen: Svenrik ist Gewinner in Folge 3 und moderiert somit Folge 4.

Kandidat Svenrik im Porträt

Geburtstag: 12.3.1985

Beruf: Head of Sales für Branded Content

Wohnort: München

Wildcard Svenrik ist mehr als bereit: Er möchte Joko Winterscheidt die Show stehlen. Mit seinen verschiedenen Hobbys rund um Sport und Gesellschaftsspiele ist er nicht schlecht aufgestellt, ganz im Gegenteil. Im Duell gegen Joko ist sich Svenrik seiner Stärken und Schwächen bewusst. So tappt er bei Themen rund um Musik und Literatur etwas im Dunkeln, doch er ist ein richtiger "Sportnerd". Wird er in die großen Fußstapfen der ersten Wildcard-Gewinnerin Helena treten können?

"Wer stiehlt mir die Show?" Svenrik im Interview

Meinen Namen gibt es nur einmal auf der Welt. Svenrik

Was machst du beruflich, was ist dein Background?

Ich arbeite als Head of Sales für eine Produktionsfirma für Branded Content, wir produzieren unter anderem für Obi digitalen Content wie den Umbau von Knossis Garten oder jetzt Pietro Lombardis Haus.

Hast du ein Instagram-Profil?

@svenrik

Was machst du in deiner Freizeit? Bist du in einem Verein, gar in dörflichen Strukturen unterwegs?

Tennis, Hobby-Fußballtruppe, Gesellschaftsspiele wie "Wizard", "Activity", "Cards Against Humanity" oder Skat.

Warum willst du Joko die Show stehlen?

Weil ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der noch schlechter singen kann.

Womit kennst du dich richtig gut aus? Hast du ein Spezialgebiet oder Nerdwissen?

Absoluter Sportnerd.

Womit kennst du dich so gar nicht aus? Was hast du für Wissenslücken?

Musik und Literatur.

Was ist ein random Fun Fact über dich?

Meinen Namen gibt es nur einmal auf der Welt.

Gibt es irgendwelche Skills und Partytricks, die du in deiner Show gern mal zum Besten geben würdest?

Ich bin ein sehr erfahrener Flitzer auf Partys.

Bist du von irgendwas oder irgendwem ein richtig großer Fan?

Hannover 96, Scooter.

Wie ist deine Wohnsituation? Lebst du in einer WG, bei deinen Eltern oder mit Partner:in?

Lebe alleine.

Wie schlägt sich Wildcard Svenrik?

Wie Svenrik sich bei "Wer stiehlt mir die Show?" gemacht hat, siehst du in Folge 3 am 5. März 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben oder auf Joyn. Nach der Ausstrahlung gibt es hier auch alle ganzen Folgen auf Abruf.

