Das Wichtigste in Kürze "Wer stiehlt mir die Show?" läuft aktuell jeden Sonntag um 20:15 Uhr auf ProSieben.

In diesem Jahr möchten die Promi-Kandidat:innen Jasna Fritzi Bauer, Sido und Bill Kaulitz Joko die Show abjagen.

Wildcard Judith nimmt an Folge 5 teil. Hier findest du mehr Infos über sie.

Anzeige

An Folge 5 von "Wer stiehlt mir die Show?" nimmt die sympathische Wildcard Judith teil. Im Kampf um die Show tritt sie neben den Promis Jasna Fritzi Bauer, Sido und Bill Kaulitz gegen Moderator Joko an. Hier kannst du mehr über Judith erfahren!

Kandidatin Judith im Porträt

Geburtstag: 27.12.1997

Beruf: Psychologiestudentin

Wohnort: Köln

Ehemalige Leistungssportlerin und vielseitiges Wissen: Das ist Wildcard Judith. Ihre Stunde hat in Folge 5 geschlagen, denn nun hat sie die Chance Showmaster Joko die Show zu stehlen.

Judith ist Psychologiestudentin und hat Einiges in petto. Wenn es um unnützes Wissen und "Harry Potter"-Kenntnisse geht, macht ihr so schnell niemand was vor. Eines ihrer Spezialgebiete bei "Quizduell": die Kategorie "Körper und Geist". Bei so viel Quizgeschick kann es mit dem Show-Diebstahl doch nur klappen, oder? Kann sich Judith in die Reihe der Wildcard-Gewinner:innen Helena und Svenrik einreihen?

Anzeige

Anzeige

"Wer stiehlt mir die Show?": Judith im Interview

Ich habe relativ viel unnötiges Wissen und nerve meine Freunde öfter mit Random Facts, die mir zur Situation gerade einfallen. Judith

Was machst du beruflich, was ist dein Background?

Ich studiere Psychologie im Master an der WWU Münster, hab von dem Fach aber maximal so viel Ahnung wie Leute, die es nicht studieren.

Anzeige

Hast du ein Instagram Profil?

Ja, ich habe ein privates Profil: @judy_wess

Was machst du in deiner Freizeit? Bist du in einem Verein?

Bis Oktober des letzten Jahres habe ich leistungssportlich Leichtathletik gemacht und wurde zuletzt beim TSV Bayer 04 Leverkusen trainiert. Seitdem mache ich in meiner Freizeit gerne auch mal anderen Sport, spiele Tennis, gehe schwimmen oder auch mal zum Volleyball.

Ansonsten gehe ich unnötig oft Kaffee trinken, ab und zu auch Kölsch, und ich mache viel mit Freunden.

Anzeige

Anzeige

Warum willst du Joko die Show stehlen?

Der Junge hat schon so viel gewonnen: Comedypreis, Echo, Brillenträger des Jahres oder zuletzt (völlig verdient) den Deutschen Fernsehpreis - wir wollen ja nicht, dass er völlig abhebt, oder?

Hast du ein Spezialgebiet oder Nerdwissen?

Ich habe relativ viel unnötiges Wissen und nerve meine Freunde öfter mit "Random Facts", die mir zur Situation gerade einfallen. In Köln hat sich irgendwie ergeben, dass ein Großteil meiner Freundesgruppe aus Medizin-Studierenden besteht. Mein Bruder studiert den Bums auch, meine Mutter arbeitet im OP und mein Vater ist Tierarzt. Ich sag mal so: Bei Quizduell ist "Körper und Geist" meist meine beste Kategorie. Nerdwissen gibt’s eindeutig zu "Harry Potter" und Pokémon, "Game of Thrones" müsste mal wieder aufgefrischt werden, aber das geht auch noch klar.

Ich kann außerdem so komische Sachen wie alle Staaten der USA aufzählen, die sechs Frauen von Henry VIII. nennen oder alle Sternzeichen in der richtigen Reihenfolge, ohne jeglichen Bezug zu Astrologie.

Was hast du für Wissenslücken?

Psychologie, Geografie, Literatur und Kunst.

Was ist ein random Funfact über dich?

Ich kann Pferde besamen.

Gibt es irgendwelche Skills und Partytricks, die du in deiner Show gern mal zum Besten geben würdest?

Viele finden meine Hände recht interessant. Ich krieg z. B. meinen Zeige- und Mittelfinger so weit auseinander, dass es einen rechten Winkel ergibt und ich damit meine Schläfen berühren kann (lässt sich schwer in Worte fassen) und ich kann meinen Daumen komisch wegknicken. Mit Flic-Flac kann ich leider nicht dienen.

Bist du von irgendwas oder irgendwem ein richtig großer Fan?

Seeed, Schmyt und Karsten Warholm. Celebrity-Crush: eindeutig Emilio.

Wie ist deine Wohnsituation? Lebst du in einer WG, bei deinen Eltern oder mit Partner:in?

Ich wohne seit mittlerweile drei Jahren immer in Zwischenmieten. Anfangs lag's an Unsicherheit wegen Corona, später daran, dass ich Praktika in unterschiedlichen Städten gemacht habe. Gerade wohne ich wieder in Köln in einer Zweier-WG mit der lieben Toni.

Judith tritt zusammen mit Jasna Fritzi Bauer, Sido und Bill Kaulitz an, um Joko die Show abzunehmen. Dieser ist Gewinner in Folge 4 und damit Moderator der fünften Folge. Hier seht ihr alle Gewinner:innen von Staffel 5.

Du willst selbst Wildcard-Kandidat:in werden? Hier findest du alle Infos zur Bewerbung für WSMDS.