In der allerletzten Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 5 tritt Wildcard Shirin gegen die Promi-Kandidat:innen an. Das Besondere an Folge 6: Der/die Gewinner:in gewinnt keine eigene Show, sondern ziert das Cover eines Rätselhefts. Ob Shirin mit ihren ehrgeizigen Kontrahent:innen mithalten kann? Hier findest du mehr Infos zu ihr!

Kandidatin Shirin im Porträt

Geburtstag: 13.11.1994

Beruf: Marketingmanagerin

Wohnort: Dresden

In Folge 6 ist Wildcard Shirins Motivation groß: Sie möchte es auf das begehrte Cover des Rätselhefts schaffen. Nur blöd, dass ihre Mitstreiter:innen das gleiche Ziel verfolgen. Doch Shirin hat einige Wissensgebiete in petto, die ihr zum Sieg verhelfen können. Ob Hauptstädte oder Musikwissen querbeet: Shirins Know-how ist mindestens so facettenreich wie ihre Freizeitaktivitäten. Nur Naturwissenschaften und deutsche Sprichwörter fallen der Dresdnerin nicht so leicht.

"Wer stiehlt mir die Show?": Shirin im Interview

Ich bin wahrscheinlich eine der wenigen Personen, die noch regelmäßig Solitaire spielt und Rätselhefte für Zugfahrten kauft. Shirin

Was machst du beruflich, was ist dein Background?

Seit 1.12. Online-Marketing-Managerin. Ich bin eine OG (Original Gangster) Dresdnerin mit einer Mutter aus Brandenburg und einem Vater aus Ägypten. Bei mir prallen also Orient und Kleinstadt zusammen und daraus ist eine weirde Mischung aus deutschem Spießertum und arabischem Pep entstanden. In der Tat bin ich schon seit ich denken kann komplett obsessed mit Film und Fernsehen. Während der Schulzeit war Viva meine Religion. Meine Eltern haben früher schon extrem viele Filme gebingt und ich bin dort eigentlich direkt mit eingestiegen.

Meine Freunde haben irgendwie schon immer gesagt, dass ich mal ins Fernsehen muss, aber ich fand das immer bisschen unangenehm. Tatsächlich konnte ich mir aber auch schon immer vorstellen, mal beim Fernsehen zu arbeiten, obwohl ich absolut Null Ahnung habe, was da eigentlich den ganzen Tag im Detail gemacht wird. Freu mich also auf "Hinter die Kulissen"-blicken und bin excited.

Hast du ein Instagram Profil?

Ja, @shyrin_a.

Was machst du in deiner Freizeit? Bist du in einem Verein?

Ich häng in meiner Freizeit viel vorm Fernseher und schaue Dokus, Serien, Filme und Trash-TV; alles, was grade aktuell ist. Wenn ich mich davon losreißen kann, hänge ich gern mit Family und Friends ab. Ich bin in meinen Hobbys ein bisschen zweigeteilt: Zum einen liebe ich es, hier in der Dresdner Neustadt in Bars und Clubs zu gehen und zu tanzen und zu trinken und Spaß zu haben, und andererseits spiele ich mit ein paar Freunden auch gerne mal stundenlang das nerdigste Game der Welt "Magic". Bin also immer für jeden Spaß offen, ob outgoing oder introvertiert.

Warum willst du Joko die Show stehlen?

Erübrigt sich: Ich will aufs Rätselheft!

Hast du ein Spezialgebiet oder Nerdwissen?

Film und Fernsehen, Politik, deutsche Geschichte (ziemlich intense über das Dritte Reich … weirder Fetisch) , Hauptstädte (deutsch & international), Musik (80er, 90er und das beste von heute und Hip-Hop und keine deutsche aktuelle Musik), Podcasts.

Was hast du für Wissenslücken?

Naturwissenschaften und deutsche Redewendungen und Sprichwörter.

Was ist ein Random Funfact über dich?

Ich bin in Dresden mal zu einer Party gefahren, nur um ein Foto mit Calvin Kleinen zu machen. Rein, Foto, raus … alles unter 60 Minuten. Ist jetzt mein Spotify-Profilbild. Ich war auf einem Plakat in Würzburg, was zum Blutspenden motivieren soll. Ich schaue gerne Fußball-Dokus. Macht mich irgendwie emotional. Ich bin wahrscheinlich eine der wenigen Personen, die noch regelmäßig Solitaire spielt und Rätselhefte für Zugfahrten kauft.

Gibt es irgendwelche Skills und Partytricks, die du in deiner Show gern mal zum Besten geben würdest?

Ich kann ziemlich gut Dialekte nachmachen und habe fast alle "TV Total"-Nippel parat und kann die super in meine Sätze einbauen. Bringt Leute zum Lachen, ist aber per se kein Skill, mit dem man flexen kann.

Bist du von irgendwas oder irgendwem ein richtig großer Fan?

Jan Böhmermann! Und britischen Youtubern, die sich Beta Squad nennen.

Wie ist deine Wohnsituation?

Ich wohne allein.

Shirin tritt zusammen mit Jasna Fritzi Bauer, Bill Kaulitz und Joko an, um Sido die Show zu stehlen. Dieser war der Gewinner in Folge 5 und ist damit Moderator der letzten Folge. Hier seht ihr alle Gewinner:innen von Staffel 5.

Du willst selbst Wildcard-Kandidat:in werden? Hier findest du alle Infos zur Bewerbung für WSMDS.