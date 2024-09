Peinlicher Fauxpas für Joko Winterscheidt. Offensichtlich wurde der "Wer stiehlt mir die Show"-Moderator von den eigenen Fans beim Wildpinkeln ertappt. Wie die reagierten und warum Joko die ganze Story überhaupt beichtet, erfährst du hier.

Das Wichtigste in Kürze Wenn die persönliche Notdurft plötzlich das Publikum erheitert: Joko hat sich vor dem Dreh von Folge 4 vor dem Studio erleichtert und wurde direkt von Fans ertappt.

Warum er das in der Show zum Thema macht und wie die Fans reagieren, erfährst du hier.

"Wer stiehlt mir die Show?" läuft immer sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Details zur Show sowie alle Sendezeiten findest du hier.

Wurde Joko zum Wildpinkler?

Es gibt Momente, da möchte man vor Scham einfach in Grund und Boden versinken. Dass das nicht nur dem Otto Normalbürger so geht, sondern auch Promis passiert, hat zuletzt Joko Winterscheidt mal wieder bewiesen.

Nachdem der 45-Jährige in Folge 3 seine Moderations-Rechte verspielt hatte, hieß der Titel der aktuellen Episode "Wer stiehlt Tommi Schmitt die Show?". Der wiederum hatte sich zur Aufgabe gemacht, eine Mischung aus Hochkultur- und Proll-Sendung zu kreieren.

Ein bisschen Urin in Berlin

Was das bedeutet, zeigte bereits "Die prolligen Fünf (mit Niveau)" eindrücklich. Nachdem bei der ersten Frage die Nennung eines Thomas-Mann-Werks abverlangt war, ging es bei Frage 2 schon ziemlich proletenhaft zu.

Susanne uriniert besoffen in Berlin an einen Baum. Wie hoch ist das Bußgeld, mit dem sie rechnen muss? Tommi Schmitt bei "Die leichten Fünf"

Kaum ist die Frage ausgesprochen, meldet sich plötzlich Joko zu Wort und möchte einen Funfact erzählen. Jetzt wird es entweder ultragenial oder ultrapeinlich ... eher Letzteres ist der Fall.

Kleines Geschäft vor großer Show

Bevor er weiterredet, ruft Joko erstmal ins Publikum: "Wo sind die beiden? Zwei Leute müssten jetzt aufstehen!" Und zack, tatsächlich erheben sich zwei Personen auf der Tribüne. "Wir haben uns heute schon mal gesehen. Als wir uns gesehen haben, was hab ich da gemacht?", will Joko von ihnen wissen.

Gott, ist mir das unangenehm! Joko Winterscheidt

Tommi riecht den Braten bereits: "Du hast heute schon wildgepinkelt!", entfährt es dem Neu-Moderator lachend und man kann Stolz und Überraschung gleichermaßen in seiner Stimme erkennen. Und tatsächlich, sowohl die beiden Zuschauer:innen als auch Joko selbst bestätigen den Verdacht.

Ich musste so dringend Pipi! Joko Winterscheidt

Erwischt von den eigenen Fans

"Ich bin heute mit dem Auto hierhin gekommen. Und es war sehr viel Verkehr und ich musste dringend aufs Klo", erzählt Joko schmunzelnd.

"Ich musste so dringend Pipi. Ich hab einfach nach links und rechts geguckt, ob jemand da ist. Es war niemand da. Dann hab ich mich einfach in die Büsche gestellt und gepinkelt. Und dann hab ich mich umgedreht und dann waren die beiden da!", erzählt der 45-Jährige mit erhöhter Stimme und deutet anklagend in die Richtung der beiden Zuschauer:innen, die sich ein breites Grinsen nicht verkneifen können.

Er habe die beiden Studio-Besucher:innen sogar noch gebeten, das nicht weiterzuerzählen. "Und jetzt stellst du diese Frage, ihr steckt unter einem Hut!", meint er gegenüber Tommi Schmitt. "Perfekt gelaufen", resümiert Deutschlands meistgestreamter Podcaster lachend.

Auch wenn bezweifelt werden darf, dass Tommi Schmitt geheime Machenschaften mit den Fans der Show ausgeheckt hatte, lustig ist dieser Zufall allemal.

Wie es in Folge 5 weitergeht, kannst du bereits jetzt auf Joyn PLUS+ sehen!