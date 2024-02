Das Wichtigste in Kürze Ihren großen Durchbruch hatte Lena Meyer-Landrut als Siegerin des Vorentscheids zum ESC "Unser Star für Oslo".

Durch ihren Sieg beim "Eurovision Song Contest" 2010 wurde sie auch einem internationalen Publikum bekannt.

Heute ist die Sängerin aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken und unter anderem Coachin bei "The Voice Kids".

In der siebten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" setzt sie noch einen drauf, indem sie versucht, Joko Winterscheidt seinen Job streitig zu machen.

Als Siegerin des "Eurovision Song Contests" 2010 beginnt die damals 19-jährige Lena Meyer-Landrut ihren kometenhaften Aufstieg in der (deutschen) Musikszene. Heute ist sie deren fester Bestandteil und seit Jahren auch in Film und Fernsehen zu sehen und zu hören. Was du noch über die gebürtige Hannoveranerin wissen musst, liest du hier.

Key-Facts zu Lena Meyer-Landrut

Geburtstag: 23.5.1991 (32)

Geburtsort: Hannover, Niedersachsen

Haarfarbe: braun

Im Clip: Flashback zu Lena 2010!

Lenas Anfang in Oslo

Auch wenn sie in ihrer Jugend bereits den ein oder anderen kleinen Auftritt im TV hatte - ihr großer Durchbruch folgt mit zarten 19 Jahren, im Jahr 2010. Mehr aus Spaß meldet sich die damalige Schülerin zum ProSieben-Vorentscheid "Unser Star für Oslo" an. Dort soll ein neuer Stern für den" Eurovision Song Contest" gefunden werden. Die Abiturientin begeistert mit ihrer sorglosen Art und gewinnt damit nicht nur den Vorentscheid, sondern auch den ESC. Wochenlang ist ihr Hit "Satellite" in den Radios zu hören. Doch das war nur der Anfang ...

Ihre musikalische Karriere

Mit ihrem Erfolg beim ESC klettern auch ihre Songs und ihr erstes Album sofort an die Spitze der Charts - und das nicht nur in Deutschland. Auch die darauf folgenden Singles und Alben der Sängerin können sich sehen lassen. Album zwei erreicht erneut Platz eins der Charts, die drei nachfolgenden jeweils Platz zwei.

Das sind Lenas bisher veröffentlichte Alben:

"My Cassette Player" (2010)

"Good News" (2011)

"Stardust" (2012)

"Crystal Sky" (2015)

"Only Love, L" (2019)

Im Clip: Lena Meyer-Landrut über ihre "Macke" auf der Bühne

Lena im deutschen Fernsehen

Nachdem der ursprüngliche ESC-Auftritt ein voller Erfolg war, entscheiden sich Lena und ihr Entdecker Stefan Raab recht spontan dazu, dass sie auch im darauffolgenden Jahr wieder für Deutschland antreten wird. Beim ESC in Düsseldorf. Dort erreicht sie 2011 einen respektablen zehnten Platz.

Danach ist die Hannoveranerin immer wieder ein gern gesehener Gast in deutschen Fernseh-Shows. Von "Schlag den Star", über "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas", bis hin zu Kinofilmen, wie "Bullyparade - der Film" ist so ziemlich alles dabei. Als Coachin bei "The Voice Kids" ist sie quasi schon eine Art Urgestein: Seit 2013 ist sie fester Bestandteil der Musikshow. So nimmt sie auch im Jahr 2024 wieder in einem der roten Stühle Platz.

Lena Meyer-Landrut bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Das i-Tüpfelchen wäre da natürlich noch eine eigene Show. Die Chance bekommt sie bei "Wer stiehlt mir die Show?". Allerdings nur, wenn sie es schafft, den eigentlichen Moderator Joko Winterscheidt von seinem Thron zu stürzen. Dann darf die Künstlerin eine Show so gestalten, wie sie es sich vorstellt. Zusammen mit - oder doch gegen? - ihren Kontrahent:innen Sarah Connor und Klaas Heufer-Umlauf versucht sie sich im Kampf um die Show durchzusetzen.

Lenas Privatleben - mit wem ist sie zusammen?

Abseits der Kameras und Tonstudios hält sich Lena sehr bedeckt. Ihr Privatleben hält sie von Anfang an aus der Öffentlichkeit heraus. Mit wem sie zusammen, ob sie gar verheiratet ist oder bereits ein Kind hat, darüber schweigt die Braunhaarige, trotz brodelnder Gerüchteküche.