Wann geht es bei "Wer stiehlt mir die Show?" weiter? Welche Kandidat:innen sind dabei? Wer moderier als nächstes? Hier findest du alle wichtigen Infos zu Staffel 5 auf einen Blick.

Staffel 5 von "Wer stiehlt mir die Show?" startet am 19. Februar 2023.

Die Promi-Kandidat:innen sind diesmal Jasna Fritzi Bauer, Sido und Bill Kaulitz.

"Wer stiehlt mir die Show?": Alle Infos zu Staffel 5

In den Folgen der 4. Staffel hat Joko Winterscheidt die Zuschauerinnen und Zuschauer bereits zur Wildcard-Bewerbung für neue Folgen aufgerufen. Damit war klar: "Wer stiehlt mir die Show?" wird 2023 fortgesetzt werden.

Start, Sendezeiten und Sendetermine zu "Wer stiehlt mir die Show?" 2023

Auch Starttermin und die Sendezeiten von "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 5 sind offiziell bekanntgegeben worden. Die erste Folge läuft am 19. Februar 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Damit ist die verrückte Quizshow zum ersten Mal am Sonntag Abend zu sehen.

Darum geht es bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" treten pro Folge drei Prominente und eine Wildcard-Kandidatin oder ein Wildcard-Kandidat im Quiz gegeneinander an. Wer mit den meisten Punkten ins Finale einzieht, darf dann direkt gegen Moderator Joko Winterscheidt antreten und versuchen, ihm seine Show zu stehlen. Die Gewinnerin oder der Gewinner der finalen Runde wird Moderatorin oder Moderator der nächsten Ausgabe.

Wenn Joko seine Show verliert, nimmt er in der nächsten Folge selbst als Promi-Kandidat im Panel teil.

"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Das ist neu in Staffel 5

Was bereits klar ist: Drei neue prominente Kandidat:innen werden mit dabei sein und Joko seine Show streitig machen. Außerdem wechselt der Sendetag von Dienstag auf Sonntag. Was sonst noch neu ist, kannst du in den Folgen selbst sehen.

"Wer stiehlt mir die Show?" 2023 als Wiederholung, Livestream und ganze Folge

Während der Ausstrahlung auf ProSieben kann man "Wer stiehlt mir die Show?" auch im Livestream oder auf Joyn verfolgen. Nach der Ausstrahlung gibt es alle ganzen Folgen in der ProSieben-Mediathek und auf Joyn kostenlos im Stream.

Die Kandidat:innen und Promis bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2023

Neue Staffel, neue Kandidatinnen und Kandidaten. Joko Winterscheidt bekommt es diesmal mit Jasna Fritzi Bauer, Sido und Bill Kaulitz zu tun. Außerdem ist auch jede Folge wieder eine Wildcard mit dabei.

Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?"

Zu Beginn der 5. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" wird wieder Joko Winterscheidt die Quizshow moderieren. Ob es einer Herausforderin oder einem Herausforderer gelingen wird, seinen Job zu übernehmen? Die Antwort gibt es in den neuen Folgen.

Über Joko Winterscheidt

Hier erfährst du mehr über Joko Winterscheidt, den Moderator von "Wer stiehlt mir die Show?".

"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Die Gewinner:innen in Staffel 5

Wer die Show in Staffel 5 gewinnt und eine eigene Folge moderieren darf, erfährst du nach Staffelstart regelmäßig hier.

Gewinner:innen der letzten Staffeln von "Wer stiehlt mir die Show?"

Bisher wurde die Show von diesen Promis gewonnen und moderiert: Thomas Gottschalk, Elyas M'Barek, Bastian Pastewka, Shirin David, Mark Forster, Anke Engelke, Olli Schulz, Nilam Farooq.

Gewinn und Rätselheft-Cover im Finale bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2022

Gewinnerin der finalen Folge der 4. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" ist Nilam Farooq. Als Preis ist ihr Foto auf dem Cover eines exklusiven Rätselheftes zu sehen.

Wer ist die Studioband bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2023?

Der Name der Liveband bei "Wer stiehlt mir die Show?" variiert je nach Moderatorin oder Moderator. Joko Winterscheidt stellt die Band stets als The Mighty Winterscheidts vor.

"Wer stiehlt mir die Show?": Alle Spiele von Staffel 5

Die Spiele der 5. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" findest du nach TV-Ausstrahlung in den Highlight-Clips und den ganzen Folgen im Videobereich.

Drehort: Wo wird "Wer stiehlt mir die Show" 2023 gedreht?

"Wer stiehlt mir die Show?" wird von Florida TV in Berlin aufgezeichnet und produziert.