Barrierefrei: Joko & Klaas gegen ProSieben

Bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" treten die beiden Entertainer gegen ihren Sender an. Gewinnt ProSieben, müssen sich Joko und Klaas uneingeschränkt in den Dienst ihres Arbeitgebers stellen. Triumphieren Joko und Klaas, räumt ProSieben seine Prime Time am folgenden Tag und stellt den beiden 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung zur Verfügung: "Joko & Klaas LIVE". Dank der Live-Bildbeschreibung können Blinde und Sehbehinderte bei der neuen Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben", sowie bei "Joko & Klaas LIVE" hautnah mit dabei sein.

Die Audiodeskription wird für Android und iOS über die ProSieben AD App abrufbar sein.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" ab 30. März 2021, immer dienstags um 20:15 Uhr und

"Joko & Klaas LIVE" – nach einem Sieg mittwochs, um 20:15 Uhr auf ProSieben.