Barrierefrei: Surprise! Die Bruce Darnell Show

Großer Aufwand, große Wirkung: Nach einzigartigen Inszenierungen und ohne die geringste Ahnung stehen einige Überraschungs-Gäste plötzlich im Studio vor Bruce Darnell – begleitet von ihrem Lockvogel, der sie vorab für die Show vorgeschlagen hat. Für sie geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung:

Was genau? Überraschung! Nur so viel: Bruce Darnell schenkt seinen Gästen in "Surprise! Die Bruce Darnell Show" unvergessliche Momente.

Die Audiodeskription wird für Android und iOS über die ProSieben AD App abrufbar sein.

"Surprise! Die Bruce Darnell Show" ab 02. Dezember 2021, donnerstags um 20:15 Uhr