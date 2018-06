Im April hatte sich Star-DJ Tim Bergling alias "Avicii", der unter starken Depressionen gelitten haben soll, das Leben genommen. Knapp sieben Wochen nach seinem Tod am 20. April fand nun am Sonntag die Beisetzung des Musikers in seiner Geburtsstadt Stockholm in Schweden statt. Auf Instagram sind jetzt Bilder von der Beisetzung aufgetaucht.