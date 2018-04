Am 26. April 2018 meldet sich die Familie von Tim Bergling, wie der DJ bürgerlich hieß, in einem zweiten Statement zu Wort. Zwar macht die Nachricht nicht ganz deutlich, was wirklich die Todesursache des weltberühmten DJs ist, doch sie impliziert, dass es sich um Selbstmord gehandelt haben könnte.

Zweites Statement von Aviciis Familie

In dem Statement heißt es:

„Unser geliebter Tim war ein Sucher, ein fragile künsterlische Seele, die Antworten auf existentielle Fragen gesucht hat. Ein absoluter Perfektionist, der in einem Tempo gereist ist und gearbeitet hat, welches zu extremem Stress geführt hat. Als er aufgehört hat zu touren, wollte er die Balance in seinem Leben finden zwischen glücklich sein und in der Lage zu sein, weiterhin das zu machen, was er am meisten liebt – Musik. Ihm machten Gedanken über Sinn, Leben und Glück zu schaffen. Er konnte nicht mehr weitermachen. Er wollte Frieden finden. Tim war für diese Maschinerie, in die er hinein geriet, nicht gemacht. Er war ein sensibler Typ, der seine Fans liebte, aber das Rampenlicht scheute. Tim, du wirst für immer geliebt und unglaublich vermisst werden. Die Person, die du warst und deine Musik werden dein Vermächtnis am Leben halten. Wir lieben dich, deine Familie."

Steht damit die Todesursache fest?

Das Statement legt nun die Vermutung nahe, dass der am Freitag, den 20. April im Oman tot aufgefunden Künstler, Suizid begangen haben könnte. Wirklich bestätigt wurde das jedoch bisher weder von seiner Familie, noch von seinem Management.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können

Im Video oben seht ihr das erste rührende Statement seiner Familie.