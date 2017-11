Bambi Verleihung 2017 Tribute to Bambi 2017: Diese Musikstars treten auf 15.09.2017 11:30 Uhr

© Andreas H. Bitesnich

Bereits im Vorfeld der jährlichen "Bambi"-Verleihung stehen mit "Tribute to Bambi" Kinder in Not im Mittelpunkt: Die Stiftung engagiert sich deutschlandweit für Hilfsprojekte und macht dadurch auf Themen aufmerksam, die sonst nur wenig Gehört finden. Auch 2017 ist es erneut Ziel, gemeinsam mit namhaften Partnern aus der Wirtschaft und engagierten Stars Spenden für hilfsbedürftige Kinder in Deutschland zu sammeln. Jetzt wurde bekannt, welche Musiker bereits an Bord sind.

Wie das Medienhaus in einer Pressemeldung bekannt gab, werden am 5. Oktober die Musiker Michael Patrick Kelly, Wincent Weiss und Alice Merton in Berlin als Showacts während Tribute to Bambi auftreten. Michael Patrick Kelly veröffentlichte 2017 mit seinem neuen Album "iD" das bereits dritte Album innerhalb von drei Jahren. Das im Juni erschienene Werk handelt vom Finden der eigenen Identität und ist von Grunge, Soul, Folk und Rock beeinflusst.

Einen der größten Hits 2017 lieferte Alice Merton mit ihrer Debüt-Single "No Roots", für die sie mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet wurde. Auch Wincent Weiss schwimmt auf der Welle des Erfolgs: "Musik Sein", seine Single die 2016 erschien, stieg zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Hits des Jahres auf und wurde mittlerweile mit Gold ausgezeichnet.

Neben den Showacts wird auch Florian Silbereisen als Botschafter der "Tribute to Bambi"-Stiftung am 5. Oktober zu Gast des Charity-Ereignisses in Berlin sein.