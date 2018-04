Eine Schock-Nachricht aus der Musik-Szene: Star-DJ Avicii ist tot. Der schwedische Musiker soll im Oman verstorben sein. Die Todesmeldung wurde von seiner Managerin Ebba Lingvist gegenüber schwedischen Medien berichtet. "Die Familie ist geschockt und wir bitten darum, die Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren", erklärte Lingvist gegenüber der "Dagens Nyheter".

Avicii soll im Oman tot aufgefunden worden sein

Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Er soll in der Stadt Maskat im Oman tot aufgefunden worden sein.

Tim Bergling, wie Avicii mit bürgerlichem Namen hieß, hatte 2011 seinen ersten Hit mit dem Song "Levels". Doch zum Weltstar wurde er mit dem Lied "Wake Me Up". Allein in Deutschland hat sich die Single über eine Million mal verkauft. Zu seinen weiteren Hits gehörten beispielsweise "Hey Brother" und "Waiting for Love". Während seiner Karriere arbeitete er auch mit zahlreichen Künstlern wie Madonna, David Guetta und Coldplay zusammen.

Vor zwei Jahren zog sich der Künstler zurück

Nach seinen vielen Erfolgen erklärte Avicii im Jahr 2016, dass er nicht mehr live auftreten werde.

Laut Medienberichten soll der Künstler seit Längerem unter gesundheitlichen Problemen gelitten haben. So soll er unter einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse gelitten haben. Zusätzlich wird von Nachwirkungen einer Blinddarmoperation berichtet. Ob diese gesundheitlichen Probleme mit seinem Tod in Verbindung stehen, ist bislang aber nicht klar.