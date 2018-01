"The Cranberries"-Sängerin ist tot Dolores O’Riordan stirbt mit nur 46 Jahren 15.01.2018 18:16 Uhr

Dolores O'Riordan ist mit nur 46 Jahren gestorben. Die Frontfrau der Band "The Cranberrys" wurde nur 46 Jahre alt.

Die " The Cranberries"-Sängerin Dolores O'Riordan ist mit nur 46 Jahren in London gestorben. Das berichtet ihre PR-Agentur. Weiter heißt es in einem Statement, dass sich die Sängerin für Aufnahmen in London aufgehalten habe. Woran sie gestorben sei, ist noch nicht bekannt.

Welthit mit "Zombie"

Zu den größten Hits der Band zählte das Lied "Zombie" aus dem Jahr 1994. Die irische Band besingt in dem Stück den Nordirlandkonflikt. "The Cranberries" wurden 1989 gegründet. Bis 2003 blieb die Band bestehen. Im August 2009 gab Dolores O’Riordan offiziell die Wiedervereinigung der Cranberries bekannt. Letztes Jahr brachte die Band eine Neuaufnahme mit ihren größten Hits heraus. Ob Dolores O'Riordan sich gerade im Tonstudio für neue Aufnahmen mit der Band befand, ist nicht bekannt.

Diese traurige Nachricht erinnert an den plötzlichen Tod des Linkin Park-Sängers Chester Bennington im vergangenen Jahr. Auch sein Tod kam für viele Menschen sehr überraschend.