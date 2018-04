Baby-Glück für Dwayne "The Rock" Johnson! Der Hollywood-Star und seine Freundin Lauren Hashian haben die Geburt ihrer Tochter verkündet. Den neuen Familienzuwachs präsentiert "The Rock" auf einem Instagram-Foto, das den sonst so knallharten Action-Star von seiner weichen Seite zeigt.

Die kleine Tiana Gia Johnson ruht auf der nackten, tätowierten, starken Brust ihres Papas und schaut verschlafen in die Welt:

Auch als seine zweitälteste Tochter Jasmine (heute zwei Jahre alt) vier Monate alt wurde, widmete ihr "The Rock" einen herzzerreißenden Instagram-Post. Die Details erfahrt ihr oben im Video. Die älteste Tochter des Action-Stars heißt Simone Alexandra und ist mittlerweile 16 Jahre alt.