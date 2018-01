Das Foto des Sängers Ed Sheeran wird von einer Zeitung für tot erklärt 30.01.2018 11:57 Uhr

Ed Sheeran wird von einer isländischen Zeitung für tot erklärt. Sein Bild landete fälschlicherweise in einer Traueranzeige.

Ist Ed Sheeran etwa tot? Wenn es nach der isländischen Zeitung "Morgunblaðið" geht, ist der "I see fire"-Sänger bereits gestorben. Aber alle Fans können beruhigt aufatmen. Bei der Meldung handelt es sich offenbar um eine Verwechslung in der Bildredaktion der Zeitung. Denn das Foto des 26-Jährigen wurde fälschlicherweise mitten in einer Traueranzeige abgedruckt.

Ed Sheeran wird mit einem 82-Jährigen verwechselt

Eigentlich wird in dem Artikel über das Ableben des 82-jährigen Svavari Gunnari Sigurðsson berichtet. Nur eben mit einem Bild von Ed Sheeran. Ein peinlicher Fehler, über den der Sänger bestimmt schmunzeln kann.

Wie man seinem Instagram-Account entnehmen kann, ist der Sänger nämlich wohlauf. Und hat auch noch Grund zur Freude. Denn er wurde erst vor zwei Tagen mit zwei Grammys ausgezeichnet. Mit diesem Schnappschuss seiner Katze drückt er seine Freude darüber aus. Denn wie er selbst unter dem Foto kommentiert, freut sich auch seine Katze über die Preise.

