Endlich bestätigt! Jon Snow verlobt! "Game of Thrones"-Stars Kit Harington & Rose Leslie im Liebesglück 27.09.2017 09:23 Uhr

Die "Game of Thrones"-Stars Kit Harington und Rose Leslie wollen sich das Ja-Wort geben. Nachdem die Gerüchteküche brodelte, wurde die Verlobung jetzt offiziell bestätigt.

"Jon Snow"-Darsteller Kit Harington hat sich verlobt – mit seiner Schauspiel-Kollegin Rose Leslie. Das Besondere daran: Auch Rose Leslie war in der zweiten Staffel von "Game of Thrones" mit an Bord und zeigte Kit Harington aka "Jon Snow" das harte Leben jenseits der Mauer. Und genau bei diesen Dreharbeiten hat es zwischen den beiden Schauspieler gefunkt.

Game of Thrones: Kit Harington und Rose Leslie sind verlobt

Lange hielten die beiden ihre Beziehung geheim, auch von einer Trennung war nach einem Jahr die Rede. Doch wie es scheint, hat die Liebe zwischen dem Schauspieler-Paar auch diese potenziellen Krisen überstanden – und die Gefühle wurden nur noch stärker. Nachdem Freunde des Paares die Verlobung gegenüber dem "People"-Magazin bestätigt hatten, hat auch Harington eine offizielle Bestätigung verlauten lassen. Und das mit Stil: In der britischen "Times" schaltet der "Game of Thrones"-Star eine Verlobungsanzeige, wie die BBC berichtet. Darin verkündet er:

Hiermit wird die Verlobung von Kit, jüngerer Sohn von David und Deborah Harington von Worcestershire, und Rose, mittlere Tochter von Sebastian und Candy Leslie von Aberdeenshire bekanntgegeben.

Damit dürfte der 30-jährige Harington sich selbst einen kleinen Traum erfüllt haben. Denn gegenüber der italienischen "Vogue" hatte er erst vor kurzer Zeit verraten, warum die zweite "GoT"-Staffel seine liebste war:

"Das Land ist wunderschön, die Nordlichter sind magisch und ich verliebte mich dort. Wenn man sich zu jemandem hingezogen fühlt und dann auch noch ein Liebespaar spielt, ist es sehr leicht, sich zu verlieben".

Wie süß! Wir wünschen dem Paar für die Zukunft alles Gute! Welches Geheimnis hinter dem Mantel von Kit Haringtons Serien-Charakter "Jon Snow" steckt, siehst du im Video ganz oben.