Der neuste dramatische Fall von "Criminal Minds" ereignete sich nicht vor, sondern hinter der Kamera! Nach einem Streit am Set wurde Hauptdarsteller Thomas Gibson gefeuert. Jetzt meldete sich auch dessen einstiger Co-Star Shemar Moore zu Wort.

Diese Nachricht schlug am Wochenende ein wie eine Bombe: Thomas Gibson (54) musste "Criminal Minds" nach einer Handgreiflichkeit am Set verlassen. Laut Informationen von "TMZ" habe der Schauspieler den Drehbuchautor und Produzenten Virgil Williams getreten und sei daraufhin entlassen worden. Bislang sei allerdings nicht geklärt, ob er dies nur im Zuge der Selbstverteidigung tat. In einem offiziellen Statement des amerikanischen Senders über "People" hieß es, wie Gibsons Serien-Alter-Ego Aaron Hotchner aus der Show ausscheiden werde, würde später bekannt gegeben werden.

"Eine Menge Vögelchen zwitschern dort draußen. Die Gerüchte sind wahr", klinkte sich nun der ehemalige Kollege von Thomas Gibson, Shemar Moore (46), über Instagram ein. Elf Staffeln lang standen er und der Hotchner-Mime für "Criminal Minds" gemeinsam vor der Kamera. "Ich werde nur das sagen: Ich glaube an Karma. Gute Dinge passieren guten Menschen, ehrlichen Menschen, hart arbeitenden Menschen, bescheidenen Menschen. [...] Behandle die Leute, wie du von ihnen behandelt werden willst." Auch wenn Shemar Moore den Clip später löschte, scheint es doch, als wolle er sagen, Gibson habe sich den Rauswurf mit seinem Verhalten verdient. Bereits vor einigen Jahren musste dieser ein Antiaggressionstraining absolvieren, nachdem er ein Crewmitglied geschubst hatte.

Doch nicht nur Shemar Moore äußerte sich nach dem Vorfall. Thomas Gibson selbst ließ verlauten: "Ich liebe 'Criminal Minds' und habe mein Herz und meine Seele die letzten 12 Jahre hineingesteckt. Ich hatte gehofft, es bis zum Ende mit begleiten zu können, aber das wird nun nicht möglich sein. Ich möchte mich nur bei den Schreibern, Produzenten, Schauspielern, unserer großartigen Crew und vor allem bei den besten Fans bedanken, die eine Show jemals haben kann."