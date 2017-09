"Linkin Park"-Sänger Chester Bennington Das Video zeigt Chester Bennington 36 Stunden vor seinem Tod 18.09.2017 10:42 Uhr

Chester Bennington (41) nahm sich am 20. Juli 2017 das Leben. Der "Linkin Park"-Star litt an schweren Depressionen. Seine Witwe Talinda Ann Bentley (41) postet jetzt die letzte Aufnahme von ihrem verstorbenen Ehemann. Das Video wurde nur 36 Stunden vor seinem Suizid aufgenommen.

Der Suizid des "Linkin Park"-Sängers Chester Bennington (41) bestürzte Fans weltweit. Doch am meisten leidet wohl die Familie unter dem Verlust des Sängers. Chester litt unter schweren Depressionen, die ihn letztlich das Leben kosteten. Seine Witwe Talinda Ann Bentley (41) macht seit dem Tod ihres Mannes über Twitter immer wieder auf die tückische Krankheit aufmerksam.

Das letzte Video von Chester Bennington

Jetzt veröffentlicht Talinda das letzte Video, das von ihrem Chester gemacht wurde. Dieses entstand nur 36 Stunden vor seinem Suizid. Darauf zu sehen: Der glückliche Familienvater, wie er fröhlich mit seiner Familie herumalbert.

This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k — Talinda Bennington (@TalindaB) September 16, 2017

Zu dem Video schreibt Talinda: "This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud". Mit diesem privaten Video will die Witwe zeigen, wie heimtückisch Depressionen sein können. Auf den Aufnahmen wirkt Chester Bennington total glücklich – nur 36 Stunden später nimmt er sich das Leben.

Wer ebenfalls unter Depressionen und Selbstmordgedanken leidet, kann sich rund um die Uhr und kostenlos an die Telefonseelsorge wenden: 0800 - 1110111 oder 0800- 3344533