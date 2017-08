"Harry Potter"-Star Robert Hardy Der "Cornelius Fudge"-Darsteller ist tot 03.08.2017 18:44 Uhr

Den meisten war Robert Hardy als Zaubereiminister Cornelius Fudge aus den "Harry Potter"-Filmen bekannt. Nun ist der britische Schauspieler im Alter von 91 Jahren verstorben.

Traurige Nachricht für alle "Harry Potter"-Fans. Wie der britische Nachrichtensender "BBC" berichtet, ist "Cornelius Fudge"-Darsteller Robert Hardy verstorben. In einem Statement gegenüber "BBC" erklärte seine Familie, er habe ein "gigantisches Leben" gehabt mit einer "großartigen Karriere in Theater, Fernsehen und Film von über 70 Jahren."

"Schroff, elegant, funkelnd und immer ehrfürchtig, so wird er von allen, die ihn kannten und geliebt haben und gerne mit ihm zusammengearbeitet haben, gefeiert", heißt es in dem Statement weiter.

In Großbritannien wurde der Brite bereits in den 70er-Jahren durch seine Rolle des "Siegfried Farnon" in der BBC-Senderreihe "All Creatures Great and Small" bekannt.

Wir wünschen seiner Familie viel Kraft für diese schwere Zeit.

Im Video oben: J.K. Rowling enthüllt: Dieses geheime Harry Potter-Detail kannte nur "Snape"-Darsteller Alan Rickman