The Kidd Creole Der Rap-Pionier Kidd Creole steht unter Mordanklage 03.08.2017 08:49 Uhr

© twitter.com/thekiddcreole

Kidd Creole der mit "Grandmaster Flash & the Furious Five" große Erfolge feierte, steht nun unter Mordanklage. Was passiert sein soll, erfahrt ihr hier.

Hat der Rapper Kidd Creole einen Obdachlosen umgebracht? Laut dem US-Promi-Portal "TMZ" wird dem Mitbegründer der Hip Hop-Band "Grandmaster Flash & the Furious Five" vorgeworfen, einen obdachlosen Mann in Manhattan erstochen zu haben. Wie das Portal weiter berichtet, soll die Polizei erzählt haben, dass Kidd Creole dafür ein kleines Messer benutzt habe. Das 55-jährige Opfer soll in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein. Dort soll er wenig später an seinen Verletzungen verstorben sein.

Eine Beleidigung soll der Auslöser gewesen sein

Der Grund für die Tat: Die Behörden scheinen davon auszugehen, dass der Obdachlose den Rapper verbal beleidigt habe.

Wie "TMZ" weiter berichtet, soll Kidd Creole mit Hilfe einer Überwachungskamera als Täter identifiziert worden, und am Mittwoch, dem 02. August 2017 verhaftet worden sein.