2013 war ein besonderes Jahr für Emily Ratajkowski. Denn durch ihren Oben-ohne-Auftritt in Robin Thickes Video "Blurred Lines" wurde sie quasi über Nacht bekannt. Seitdem erfreuen sich Millionen von Fans an den freizügigen Bildern, die das schauspielernde Model auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlicht.

Vor allem ihren Körper präsentiert Emily auf Instagram besonders gern, viel nackte Haut und Dekolleté inklusive.

Was viele ihrer Follower aber wohl nicht wissen: Emily Ratajkowski ist längst vom Markt. Bereits seit drei Jahren ist sie an ihren Freund Jeff Magid vergeben. Und der gibt auf Instagram einige private Einblicke in ihr Pärchen-Leben:

Mit den freizügigen Bildern seiner sexy Freundin hat Jeff offenbar kein Problem. #couplegoals