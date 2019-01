"Oh I miss this place", schreibt die 22-Jährige zu ihrem aktuellen Instagram-Schnappschuss. Darauf zu sehen: Greta in einem knappen roten Bikini. Das trägerlose Oberteil bedeckt gerade noch das Nötigste, den Bikini-Slip zieht die ehemalige „Germany’s next Topmodel“-Kandidatin aus Staffel 12 für das Foto sogar noch ein Stück nach vorne. Selbstbewusst präsentiert sie viel nackte Haut. Das Foto ist offenbar in Miami, Florida entstanden.

Greta Faeser heizt ihren Istagram-Followern ein

Und was sagen Gretas mehr als 200.000 Follower zu diesem sommerlichen Motiv? Es gibt unterschiedliche Meinungen: "Ich weiß nicht, worüber die sich hier alle beschweren. Ich finde dich hübsch und warum solltest du dich nicht so zeigen? Lass‘ dich nicht beirren, das sind alles nur Neider", sagt ein User. Ein Anderer schreibt: "Da kannst du dich auch direkt nackt vor die Kamera stellen."

Greta hat sich bisher zu ihrem sexy Bikini-Pic nicht weiter geäußert. Muss sie ja auch nicht.