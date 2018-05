Im Halbfinale von "Germany's next Topmodel 2015" mussten Darya (22), Vanessa (18), Anuthida (17), Katharina (19) und Asja (17) noch einmal alles geben – Heidi Klum (41), Thomas Hayo und Wolfgang Joop (70) ließen nur vier Mädchen ins große Finale. Vor ihren Familien und Freunden wurde die Entscheidung getroffen – die Nerven lagen blank. Als erstes musste Vanessa vor die Jury treten. Schnell war klar: Vanessa ist die erste Finalistin von "GNTM".

Als zweite durfte sich Anuthida freuen, auch sie wurde von Heidi Klum und Co. Ins "Germany's next Topmodel 2015"-Finale geschickt. Schon in den vergangenen Sendungen hatte sich die exotische Schönheit immer mehr als Favoritin entpuppt und unter anderem den Werbedeal bei "Opel" abgeräumt. Die dritte Finalistin bei "GNTM" wurde Katharina. Die sympathische Blondine lieferte Woche für Woche ab und ließ ihre Konkurrenz am Ende immer mehr hinter sich.

Für Asja und die "Germany's next Topmodel 2015"-Zicke Darya hieß es nun zittern. Nur eines der beiden Nachwuchsmodels würde ins Finale einziehen. Am Ende musste Darya die Koffer packen. Sie fiel ihrem Ehrgeiz zum Opfer. Beim "Cosmopolitan"-Shooting zeigte sich die Münchnerin erneut von ihrer zickigen Seite – obwohl Heidi Klum schon vor Kurzem eine Warnung ausgesprochen hatte. Vor der Kamera zeigte Darya zwar ihr Können, doch nachdem die Aufnahmen im Kasten waren, wurde sie zur Diva.

"Die Katharina kriegt nicht mein Kleid – das ist meins", wetterte die "Germany's next Topmodel 2015"-Kandidatin, die sich in eines der hübschen Kleider verguckt hatte. "Soll sie sich doch eins in den Arsch schieben." Der Haken: Die Kostüme für das Covershooting waren nur gestellt, deshalb musste am Ende die Stylistin ein Machtwort sprechen. "Da musst du eben durch. Das ist nicht dein Kleid. So was ist mir in zehn Jahren noch nie passiert", so der Profi. Bei der Entscheidung bekam Darya die Quitting: Nur für Vanessa, Anu, Katharina und Asja geht es ins Finale nach Mannheim.

>>> Hier zu den Finalistinnen von "Germany's next Topmodel"