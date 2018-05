Heidi Klum und Tom Kaulitz machen ihre Liebe nun offiziell! Bei der amfAR-Gala am 17. Mai 2018 in Cannes erschienen Heidi und Tom als Paar. Der Gitarrist der Band "Tokio Hotel" gab dem Supermodel liebevoll einen Kuss auf die Wange. Sie legte den Arm um seine Taille.

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Verliebte Blicke auf dem Roten Teppich in Cannes

Heidi und Tom wirken sehr glücklich auf den gemeinsamen Bildern. Und nicht nur das! In ihren Outfits erinnerten die beiden den einen oder anderen Beobachter an ein Hochzeitspaar. Heidi erschien in einer funkelnden, weißen Robe des Designers Zuhair Murad. Tom trug einen schicken, schwarzen Anzug und Lack-Schuhe.

Was für ein atemberaubender Auftritt!

Toms Bruder Bill Kaulitz ist ebenfalls begeistert von dem Paar. Auf Instagram kommentiert er unter ein gemeinsames Bild von Heidi und Tom mit Smileys mit Herz-Augen. Außerdem teilt er ein Foto der beiden aus Cannes auf seinem eigenen Insta-Account mit den Worten "lovebirds".

