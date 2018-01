Heidi Klum unterstützt den Frauentag 2015 Alle Mädchen sollten zur Schule gehen dürfen 08.03.2015 09:03 Uhr / wa

Bei "Germany's next Topmodel" bringt Heidi Klum das eine oder andere Mädchen vom Schulhof auf den Laufsteg. Generell findet die Model-Mentorin aber kaum etwas so wichtig wie Schulbildung. Zum Internationalen Frauentag 2015 weist sie auf die enorme Bedeutung hin.

Der Internationale Frauentag 2015, auch Weltfrauentag genannt, steht wie in vorherigen Jahren auch im Zeichen der Gleichberechtigung und der Anerkennung der Frau. Wer, wenn nicht eine Power-Lady wie Heidi Klum (41) wäre eine bessere Patin für diesen Tag? Ihrer Vorbild-Funktion scheint sich die "Germany's next Topmodel"-Jurorin bewusst. Auf Facebook veröffentlichte sie ein Foto von ihrem ersten Schultag. Dass der schon einige Zeit zurückliegt, ist nicht nur an der Sepia-Tönung des Bildes, sondern auch an dem schüchternen Blick des späteren Super-Models zu erkennen. Hier geht es jedoch ausnahmsweise mal nicht um Model-Qualitäten, sondern die Benachteiligung von Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt.

In ihrem Post spricht "Germany's next Topmodel"-Mama Heidi Klum ein Thema an, das ihr nicht nur am Frauentag 2015 am Herzen liegt: "Hier ist ein Foto von mir als Schulmädchen, um Solidarität mit den 31 Millionen Mädchen weltweit zu zeigen, denen das Recht verwehrt wird, zur Schule zu gehen und ihre Träume zu verwirklichen." Unter dem Hashtag #UpForSchool ruft die vierfache Mutter dazu auf, sich für die Schulbildung einzusetzen, damit in Zukunft jedes Mädchen die Möglichkeit bekomme, ausgebildet zu werden und ihr Potenzial zu erreichen – ein gutes Statement für den Frauentag 2015!

Sein Bestes zu geben, fordert Heidi auch von ihren "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerinnen. In der aktuellen Jubiläums-Staffel sind die Mädels inzwischen in der Heimat von Heidi Klum gelandet, in Los Angeles. Dort müssen sie nun beweisen, dass sie das Zeug zum nächsten Super-Model haben. Dass dies Schweiß, Tränen und Entbehrungen erfordert, macht die 41-Jährige mit einem anderen Foto aus der Vergangenheit deutlich. Darauf sitzt die junge Heidi neben anderen "Victoria's Secret"-Models wie Tyra Banks (41). Der zugehörige Kommentar: "Rücken strecken, Mädels!"