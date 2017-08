Jennifer Lawrence datet Darren Aranofsky Nun wird es ernst zwischen den Stars 31.03.2017 17:22 Uhr / or

Jennifer Lawrence und Darren Aronofsky trennen 22 Jahre. Aber das scheint den beiden herzlich egal zu sein – zwischen den Hollywoodstars entwickeln sich offensichtlich tiefe Gefühle.

"Black Swan"-Regisseur Darren Aronofsky (48) hat Jennifer Lawrence (26) offenbar regelrecht in seinen Bann gezogen. Die beiden daten sich bereits seit sechs Monaten und Medienberichten zufolge soll die Beziehung zwischen ihnen immer ernster werden. Ein Informant will dem US-amerikanischen "People"-Magazin nämlich nun gesteckt haben: "Jennifer ist es überhaupt nicht unangenehm, mit einem älteren Mann zusammen zu sein. Sie ist sehr reif und fokussiert. Seit sie mit ihm zusammenarbeitet, ist Jen fasziniert von seinem Talent und seiner Intelligenz."

Die Quelle verriet obendrein: "Sie sind wirklich süß zusammen und scheinen glücklich zu sein. Sie halten Händchen. Sie bleiben unter sich und wollen nicht viel Aufmerksamkeit." Für Jennifer Lawrence bringt die Beziehung zu Darren Aronofsky außerdem nur Vorteile mit sich: "Jen ist eine ernst zu nehmende Schauspielerin und mit einer Person aus ihrem Business zusammen zu sein, der so brennt für das, was er macht, tut ihr gut", weiß die Plaudertasche.

Medienberichten zufolge sollen sich die beiden Stars am Set von "Mother!" nähergekommen sein. Erstmals kamen Liebesgerüchte auf, als sie im August zusammen in New York gesichtet wurden. Und sogar die Entfernung soll kein Hindernis für die beiden Turteltäubchen darstellen. Der "Jackie"-Regisseur besuchte die Schauspielerin am Set von "Red Sparrow" in Budapest. Doch damit nicht genug: Denn erst kürzlich tauchten Bilder auf, die die Schauspielerin in New York mit Darren Aronofskys Sohn beim Spazieren zeigen. Der zehnjährige Henry stammt aus der früheren Beziehung des Regisseurs mit Rachel Weisz (47). Diese ist seit 2011 mit Daniel Craig (49) verheiratet.