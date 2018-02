Justin Bieber: Ist er nicht mehr mit Selena Gomez zusammen? Gerüchte über Trennung kursierten 02.02.2018 10:11 Uhr

Haben sich Justin Bieber und Selena Gomez etwa schon wieder getrennt? Die Gerüchte um ein Liebes-Aus wurden angeheizt, da es schon länger keine Pärchen-Fotos mehr gab und der "Despacito"-Star zuletzt ohne Sel im Urlaub war ...

Entwarnung für alle Fans von Selena Gomez und Justin Bieber! Das Hollywood-Traumpaar hat sich entgegen der Befürchtung vieler Fans nicht getrennt. Spekulationen kamen in den vergangenen Tagen auf, da es keine gemeinsamen Pärchen-Fotos der beiden gab.

Justin Bieber war ohne Selena Gomez im Urlaub

Außerdem war der "Friends"-Sänger mit seiner Mutter Pattie Mallette (42) im Urlaub. Auf den vielen Urlaubsfotos war jedoch nichts von seiner Freundin Selena zu sehen. Die "Fetish"-Sängerin war ganz offenbar bei der paradiesischen Auszeit nicht mit dabei.

Neue Paparazzi-Fotos belegen jetzt jedoch, dass Selena und Justin gemeinsam bei einem Eishockey-Spiel in Los Angeles waren. Während Justin auf dem Eis im Valley Ice Center in Ventura/Kalifornien alles gab, drückte ihm seine Freundin Selena vor Ort fest die Daumen. Beide verließen leger gekleidet - Selena im grauen Hoodie, Justin im blauen Pullover mit Toronto-Maple-Leafs-Logo - die Veranstaltung und stiegen gemeinsam in einen Wagen ein.

Alle Fans von Jelena, wie das Pärchen von seinen Followern liebevoll genannt wird, können also erst mal beruhigt durchatmen ...