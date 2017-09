Schock-Diagnose für Kate Walsh Der "Grey's Anatomy"-Star war schwer krank 18.09.2017 15:13 Uhr

Schock-Diagnose für Kate Walsh! Vor zwei Jahren wurde bei der "Grey's Anatomy"-Schauspielerin ein Gehirn-Tumor festgestellt. Erst jetzt macht sie es öffentlich und spricht zum ersten Mal ganz offen über den schlimmen Befund, die Operation und ihre Genesung.

In "Grey's Anatomy" und "Private Practice" spielte Kate Walsh jahrelang die toughe Ärztin "Dr. Addison Montgomery". Doch 2015 musste die gebürtige Kalifornierin selbst eine Schock-Diagnose hinnehmen. Bei der 49-Jährigen wurde ein fünf Zentimeter großer Gehirn-Tumor gefunden.

Das offenbarte die Schauspielerin nun in einem exklusiven Interview mit "Cosmopolitan.com".

"Mein Pilates-Trainer sagte zu mir: 'Hey, deine rechte Seite hängt irgendwie', und ich bemerkte es erst gar nicht, aber als ich an mir herunter schaute, sah ich es. Dann als ich Auto fuhr, scherte ich irgendwie nach rechts aus. Die Erschöpfung war irgendwann so groß, dass ich fünf Tassen Kaffee trinken konnte und immer noch nicht wach oder klar im Kopf war."

Symptome anfangs falsch gedeutet

Kate dachte zuerst, es handele sich um Symptome der Menopause, doch ihr Instinkt sagte ihr, dass sie einen Neurologen aufsuchen solle. Dieser fand schließlich einen Gehirn-Tumor, in der Größe einer Zitrone, in ihrem linken Frontallappen. Die Diagnose traf den Serien-Star völlig unvorbereitet und hart:

"[...] ich habe meinen Körper verlassen. Mein Assistent fuhr mich ins Krankenhaus und ich musste ihn holen, damit er Notizen machen konnte, da ich einfach weg war. Es war nichts, was ich mir jemals hätte vorstellen können."

Operation drei Tage nach Schock-Diagnose

Nur drei Tage später unterzog sich Kate der erforderlichen Operation, in welcher der komplette Tumor entfernt werden konnte. Danach musste sich die 49-Jährige erstmal zurücknehmen: "Ich habe mich ganz auf die Genesung konzentriert und mich voll auf diesen Prozess eingelassen. Ich liebe es zu arbeiten und 800 Dinge gleichzeitig zu tun und das war wirklich eine erstaunliche Lehre, mich komplett auf die Heilung einzulassen. Ich habe exakt das gemacht, was mir die Ärzte aufgetragen hatten."

Nach einer neunmonatigen Pause widmete sie sich schließlich wieder voll und ganz ihrer Arbeit. Nach dem Film "Felt", drehte sie "Girls Trip", "13 Reasons Why" und sogar ein Theaterstück in New York. Dennoch weiß sie nun, dass ihre Gesundheit an erster Stelle steht. In ihrem Business sei es nicht ungewöhnlich, bis zu 17 Stunden am Tag zu arbeiten, doch sie nehme sich ihre 7 bis 8 Stunden Schlaf pro Nacht. "So einfach das klingt, aber es war ein großer Teil meiner Genesung."

Krankenhaus-Aufenthalt zerrte an ihr

Wie Kate im Interview weiter verrät, habe ihr die Krankenhaus-Erfahrung aus "Grey's Anatomy" und "Private Practice" bei ihrem eigenen Klinik-Aufenthalt übrigens nicht geholfen. "Im Krankenhaus fühlte ich mich teilweise wie eine 6-Jährige. Meine Mutter gab mir einen Rosenkranz, meine Freundin brachte mir ein Stofftier, welches ich in den OP-Saal mitnahm... Im Fernsehen habe ich einen echten Badass gespielt, aber wenn es darum geht selbst der Patient zu sein, ist das eine echt verwundbare Erfahrung."

Da sie sich nun entschieden hat, über diese schwere Zeit zu sprechen, rät sie anderen - besonders Frauen - sich mehr Zeit für sich selbst zu nehmen und anstatt Selbst-Diagnosen zu stellen, lieber einmal zu viel zum Arzt zu gehen.

"Besonders für Frauen ist es oft schwer, sich Zeit für die eigene Gesundheit zu nehmen - ihr seid Mütter, Karriere-Frauen, ihr schafft so viele Sachen gleichzeitig und manchmal ist es hart den Superwoman-Umhang abzulegen und nach Hilfe zu fragen."

Wirklich bewundernswert!

