Kein Zweifel! "Kiss Bang Love – endless summer"-Kandidatin Vicky weiß, wie sie ihren tollen Body gekonnt in Szene setzt. Und das beweist das Model mit der coolen Kurzhaarfrisur nicht nur in Anwesenheit von Helikopterpilot Julius. Sondern auch mit sexy Bildern auf ihrem Instagram-Profil ...

"Sehr hübsch!", das sagte Julius gleich zweimal, als er die Augenbinde abnehmen und "Kiss Bang Love"-Kandidatin Vicky zum ersten Mal sehen durfte. Bereits in der ersten Folge von "Kiss Bang Love – endless summer" zog die 20-Jährige viel Aufmerksamkeit auf sich. Und das lag nicht nur an ihrem Kuss mit Helikopterpilot Julius. Sondern auch an ihrem Look: Die blonde Vicky arbeitet hauptberuflich als Model und präsentiert gern ihren Traumbody.

"Kiss Bang Love 2017": Kandidatin Vicky überrascht auf Instagram mit sexy Fotos

Auch auf ihrem Instagram-Account zeigt sich Vicky sehr selbstbewusst und freizügig. Unter anderem in schwarzer Unterwäsche, transparentem Oberteil und Strümpfen:

Oder wie auf diesem Foto im weißen Spitzen-BH:

Heiß! Wie Julius diese Fotos wohl findet? Wie es zwischen dem Helikopterpiloten und den Frauen weitergeht, das erfahrt ihr bei "Kiss Bang Love – endless summer" am Donnerstag, 21. September 2017, um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Und falls ihr den Überblick über Julius' Kuss-Partnerinnen verloren haben solltet: Oben im Video seht ihr noch einmal alle Frauen, die Julius in Folge 1 von "Kiss Bang Love – endless summer" geküsst hat.