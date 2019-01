Zu seinem 29. Geburtstag bekam Liam Hemsworth von seiner Ehefrau Miley Cyrus ein ganz besonderes Geschenk. Die "Wrecking Ball"-Interpretin verfasste einen emotionalen, mehrseitigen Instagram-Post und erklärt darin, was sie an ihrem Schatz so sehr liebt.

Die Liebeserklärung leitet die Sängerin und Schauspielerin mit folgenden Worten ein: "Als wir uns trafen, warst du 19. Heute bist du 29 Jahre alt." Am Set des Films "Mit dir an meiner Seite" hatten sich beide im Jahr 2010 kennen- und lieben gelernt.

Miley Cyrus: Was sie an Liam Hemsworth liebt

Dann teilt Miley Cyrus ihren rund 80 Millionen Instagram-Followern mit, welche Eigenschaften sie an ihrem Partner besonders wertschätzt: "Die Art und Weise, wie du mich anschaust. Wie du unsere Hunde, unsere Schweine, Pferde, Katzen und unseren Fisch anschaust (...)."

Aber damit nicht genug. Sogar seine schmutzige Kleidung macht die 26-Jährige glücklich: "Ich liebe deine dreckigen Socken auf dem Fußboden. Denn das bedeutet, das du zu Hause bist!" Außerdem dankt sie ihm öffentlich für die "glücklichsten Tage" ihres Lebens.

Hailey Baldwin kommentiert Insta-Post

Worte, die nicht nur ihre Fans sondern auch einige Prominente rühren. Justin Biebers Ehefrau Hailey Baldwin kommentiert Mileys Beitrag mit den Worten: "Ja, ich weine". "Riverdale"-Star Lili Reinhart schickt ein rotes Emoji-Herz.

Dabei sah es lange nicht nach einem Happy End für Miley Cyrus und Liam Hemsworth aus. Ihre Beziehung durchlebte bereits Höhen und Tiefen. Ab Sommer 2009 waren sie liiert, von 2012 bis 2016 jedoch getrennt. Dann gaben sie ihrer Liebe eine zweite Chance. Beide heirateten am 23. Dezember 2018.

Schaut man sich den Instagram-Post von Miley Cyrus an, merkt man deutlich: Dieses Mal soll ihre Liebe für immer sein.