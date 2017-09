Mit grünen Monster-Pranken und Mundschutz Heidi Klum gibt ersten Hinweis auf ihr Hollywood-Kostüm! 11.09.2017 19:26 Uhr

Nur noch wenige Wochen, dann ist wieder Halloween. Das bedeutet für Heidi Klum: Nicht mehr lange bis zu einer der wichtigsten Partys des Jahres! Ein Blick auf das Instagram-Profil zeigt: Die 44-Jährige ist schon fleißig an der Entwicklung eines neuen Kostüms dabei. Und ihre Follower rätseln, als was sie dieses Jahr verkleidet.

Halloween-Partys im Hause Klum haben nämlich schon längst Kulstatus erreicht. Seit 2000 veranstaltet das Model in der amerikanischen Wahlheimat die Feiern schon. Und neben der bunten Gästeliste mit einer Vielzahl an Stars und Sternchen ist an diesem Abend vor allem eines besonders: Heidis spektakuläre Kostüme.

So hat sie sich in der Vergangenheit schon als Oma, als Leiche, als Kleopatra und Jessica Rabbit verkleidet. Auch als gigantischer Schmetterling im bunten Kostüm und als pechschwarze Krähe zog die 44-Jährige schon alle Blicke auf sich.

Um auch in diesem Jahr wieder mit einem spektakulären Kostüm zu glänzen, fängt Heidi schon früh mit der Vorbereitung an. Und dabei lässt sie ihre Instagram-Follower teilhaben. Die können unter anderem sehen, wie riesige, grüne Gipsabdrücke von Heidis Händen hergestellt werden. Dazu fragt sie noch ihre Follower: "Als was verkleide ich mich?"

Zudem scheint hier ein Abdruck ihrer Zähne gemacht zu werden. Ob Heidi an Halloween mit einem speziellen Gebiss überrascht?

Auf jeden Fall setzt Heidi voll und ganz auf die Hilfe der beiden Make-Up-Artisten Mike Marino und Mike Fontaine, um ein spektakuläres Kostüm auf die Beine zu stellen.

Als was sie sich in diesem Jahr verkleidet, ist allerdings noch nicht bekannt. Ihre Fans auf Instagram spekulieren allerdings schon. Die bisher meistgenannten Vorschläge: eine Meerjungsfrau, die Comicfigur Hulk und Fiona aus dem Zeichentrickfilm Shrek.

Bis wir erfahren, wen die 44-Jährige an Halloween verkörpert, dauert es zwar noch ein wenig. Der enorme Aufwand, den sie aber schon jetzt für das Kostüm betreibt, lässt erahnen: Ihr Auftritt an Halloween wird mal wieder spektakulär.

Der besondere Auftritt liegt Heidi Klum sowieso besonders. Bestes Beispiel: Die MTV Video Music Awards vor rund zwei Wochen. Schon da stahl sie allen anderen auf dem Roten Teppich die Show. Ihr sexy Outfit zeigen wir euch im Video.