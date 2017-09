Erster Red-Carpet-Auftritt nach Trennung Sarah Lombardi zeigt sich sexy im hautengen Mini-Spitzen-Kleid 18.09.2017 19:49 Uhr

Erst Anfang September gab Sarah Lombardi bekannt, dass sie aktuell Single ist. Und dass sie damit absolut glücklich ist, zeigt ihr Auftritt bei der Musical-Premiere "Tanz der Vampire" in Hamburg.

Wow, hier strahlt aber jemand mit dem Blitzlicht um die Wette! Sarah Lombardi zeigt sich auf dem roten Teppich in Hamburg nicht nur gut gelaunt, sondern auch echt heiß! In einem hautengen und sehr kurzen Spitzenkleid erscheint sie bei der Premiere des Musicals "Tanz der Vampire".

Selbstbewusst posiert die 24-Jährige für die Fotografen und beweist, dass sie sich rundum wohl fühlt. Erst am 07. September verkündete sie auf ihren Social-Media-Profilen: "Ja ich bin in keiner Beziehung - und damit geht es mir sehr gut!" Die Beziehung mit ihrer Jugendliebe Michal ist also schon wieder zu Ende. Doch bei ihrem ersten Red-Carpet-Auftritt als Single zeigt sie nun erneut, wie happy sie aktuell ist.

Auch in ihrem Körper scheint sich die Sängerin wieder rundum gut zu fühlen. Nachdem sie seit Söhnchen Alessios Geburt vor zwei Jahren mit ihrer Figur zu kämpfen hatte, kann Sarah in letzter Zeit echte Abnehm-Erfolge verbuchen und zeigt sich auch immer wieder in sexy Outfits auf Instagram, Facebook und Co.

Im Video oben: Da darf nichts verrutschen! Sarah Lombardi präsentiert einen ultratiefen Ausschnitt.