Sarah Lombardi ist wieder Single! Das bestätigte die Sängerin jetzt auf ihren Social-Media-Kanälen. Und um ihren Ex Michal T. gibt es schon neue Liebes-Gerüchte ...

Jetzt per E-Mail teilen

Sarah Lombardi und Michal T. sind tatsächlich kein Paar mehr. Das erklärte die 24-Jährige jetzt unter anderem auf ihrem Instagram-Account.

Und um ihren Ex Michal T. gibt es laut "Promiflash" bereits neue Liebes-Gerüchte. Michal wurde mit einer neuen Frau an seiner Seite gesichtet. Angeblich gibt es intime Kuschel-Fotos aus einem Club. Weitere Infos folgen hier in Kürze.