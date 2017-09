Selena Gomez brachte mit einem Foto aus dem Krankenhaus am 14. September 2017 nicht nur ihre Fans aus der Fassung. Denn mit dem Instagram-Bild enthüllt die Sängerin und Schauspielerin, dass sie im Sommer 2017 auf eine Organspende angewiesen war.

Selena Gomez brauchte neue Niere wegen Lupus

Die Freundin von Sänger The Weeknd brauchte aufgrund ihrer Lupus-Erkrankung eine neue Niere, wie sie in einem bewegenden Statement unter dem Foto verrät. Auf dem privaten Foto ebenfalls zu sehen: die Organ-Spenderin.

Francia Raisa heißt die junge Frau, die Selena Gomez eine ihrer Nieren gespendet hat.

Wer ist Selena Gomez' Nierenspenderin Francia Raisa?

Francia ist 29 Jahre alt, Schauspielerin (u.a. "Girls United - Alles oder Nichts" und "CSI: Vegas") und mit Selena seit 2008 befreundet.

Zu Selenas 24. Geburtstag im Jahr 2016 schrieb Francia Raisa auf Instagram: "Ich bin besessen von jeder Erinnerung, die wir in den vergangenen acht Jahren miteinander erlebt haben und die wir noch machen werden. Ich bin so dankbar, dass Gott dich in mein Leben gebracht hat. Ich lerne so viel von dir und ich bin so, so, so stolz auf dich."

Einen größeren Freundschaftsbeweis als ihre Nierenspende hätte sie Selena Gomez kaum machen können.

Oben im Video seht ihr, wie die Krankheit Lupus Selena Gomez im vergangenen Jahr bereits beeinflusst hat.